【算到盡】夫妻結婚30年嚴守軍訓式AA制　雞蛋標記防偷食老婆買床老公睡地下

▲ 內地有一對結婚逾30年的老夫妻，多年來嚴守AA制，甚至雞蛋也標記。

有夫妻婚後依然AA制，令雙方經濟更獨立，不必依賴任何一方。內地有一對結婚逾30年的老夫妻，多年來嚴守「軍訓級」AA制，甚至雞蛋也標記以防被「偷食」。由於睡床歸妻子，丈夫就睡地下，AA制程度令一眾網民咋舌。

據內地《澎湃新聞》報道，這對天津老夫妻結婚30多年生活都實行AA制，嚴格區分家裡物品的擁有權，連各自的雞蛋都寫上標記，以防對方偷取。丈夫抱怨自己煮飯時，妻子曾說他偷了她的雞蛋。

丈夫冬天穿棉衲睡地地下

丈夫接受訪問時打開雪櫃，展示上層的食物屬於他，而下層則是妻子的食物。他拿起一袋雞蛋，強調「這是我的雞蛋」。

夫妻各有各煮飯，不能同時間在廚房煮食，丈夫指著一個盆說︰

這個盆是我拿來的，她不讓我用。

因為盆子已屬於妻子，他不能用。夫妻更於不同地方睡，由於睡床歸妻子，丈夫只能睡地下。即使是冬天，他亦不能上床睡，惟有穿上棉衲睡覺保暖。

妻子埋怨沒得到照顧關心

不過，妻子亦接受訪問為自己平反，坦言丈夫少有照顧、關心她，不論誰給他們東西，丈夫都留下來，沒有與她分享。有一次，她告訴丈夫風扇壞了，叫他去看一下，怎知對方怒斥她︰

你想摔死我！

網民對他們實行AA制的徹底程度大感驚訝，有網民認為他們的婚姻太斤斤計較，另有留言表示「如果生孩子要分一半？」、「其實他們只是室友」。

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責任編輯︰王明芳