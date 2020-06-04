  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (週四) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】第二批滯留印度港人航班抵港　接受病毒測試後需強制檢疫14天

社會 11:56 2020/06/04

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

第二批滯留印度港人航班今早抵港。（政府新聞處提供）

政府今日表示，接載在印度的香港居民返港的特別航班今日（4日）上午8時30分抵達香港國際機場。是次航班主要接載身處孟買及周邊地區有特殊需要的香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人。接載的乘客人數約300人，費用由乘客支付。
      
他們抵港後，需前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，接受強制新冠病毒測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

保安局早前表示，截至6月1日，入境處已成功聯繫上約4,800名滯留在印度的香港居民，首批約250名滯留當地的香港居民已於5月18日，乘坐特區政府安排的專機從新德里回港。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

印度 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
11:01 2020/06/03
【台灣口罩】中衛口罩11點網上開售　彩色醫用口罩每盒50片最平78元【附購買連結】
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚
13:12 2020/06/03
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚