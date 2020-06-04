【新冠肺炎】第二批滯留印度港人航班抵港　接受病毒測試後需強制檢疫14天

▲ 第二批滯留印度港人航班今早抵港。（政府新聞處提供）

政府今日表示，接載在印度的香港居民返港的特別航班今日（4日）上午8時30分抵達香港國際機場。是次航班主要接載身處孟買及周邊地區有特殊需要的香港居民，包括患病人士、孕婦、幼童等和他們的同行家人。接載的乘客人數約300人，費用由乘客支付。



他們抵港後，需前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心，接受強制新冠病毒測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

保安局早前表示，截至6月1日，入境處已成功聯繫上約4,800名滯留在印度的香港居民，首批約250名滯留當地的香港居民已於5月18日，乘坐特區政府安排的專機從新德里回港。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙