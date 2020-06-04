  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (週四) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【自私家長】缺德父母換尿片後棄於購物車　商店舊員工大呻： 周末有5至10單

親子 12:32 2020/06/04

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

有缺德父母換尿片後遺留於購物車，店員大呻星期六日最多10單。

本港新冠肺炎疫情反覆，雖近日開始有更多確診個案，但有市民外出時的防疫意識開始鬆懈，不但沒有佩戴口罩，連基本的衛生常識都欠缺。有網民於社交平台投稿，指在舊公司上班時經常遇上缺德及欠缺衛生常識的父母，將用過的兒童尿片棄於購物車內，待員工發現時拾起，「平日1至2單，星期六日平均5至10單。」

有網民於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指舊公司位於尖沙咀某著名商場的商店，店內有大型購物車供顧客使用。他指出，每天有不少家長帶同小朋友到商店購物，員工發現有家長幫小朋友更換尿片後，將尿片遺留於購物車上，相當噁心，

我明白有時趕時間幫小朋友換尿片，未能趕去洗手間處理，但為何他們識得換尿片就唔識得掉垃圾？

有商店舊員工指，有家長經常幫小朋友更換尿片後，將尿片遺留在店鋪的購物車上。（相片來源：生仔要考牌Facebook）

周末平均有5至10單

他表示，家長常常更換尿片後用尿片的膠紙貼捲住，而且沒有用任何袋袋好，就放在購物車上，而離開的時候更不會丟棄購物車上的尿片，結果要同事拾起及棄掉，他大呻：

平日平均1至2單，星期六日平均5至10單。

網民：好自私

帖文引起網民熱議，有網民分享曾見過類似情況，「在餐廳都見唔少，扔喺枱底𠻹」。另有不少網民批評家長沒有自備膠袋裝好尿片，「自備幾個細垃圾膠袋好難？」、「就算無膠袋仔都應該要自己扔返舊用過嘅片，有乜理由留喺架車到？」及「多數要有膠袋喺身，唔可以即時掉就放膠袋，直到有垃圾桶先掉，人地冇理由處理你小朋友嘅尿片。」

文章獲【生仔要考牌】授權。

更多自私父母報道，即睇︰

【生仔要考牌】日落大風一家三口清水灣游泳　父母不斷浸BB落水凍到無反應【附BB學游水貼士】

【防疫鬆懈】戲院重開不准飲食　港媽違規帶女兒睇戲食爆谷口罩放扶手

【自私父母】搭港鐵放任兒子著鞋踩座位　醫生：病毒有機會黏附鞋底

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

網絡熱話 育兒心得 家庭教育 商場 疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
13:57 2020/06/03
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚
13:12 2020/06/03
【野蠻奶奶】新抱安排奶奶食自助餐賀壽被嫌　高EQ忍氣吞聲打圓場獲網民大讚