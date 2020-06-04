【自私家長】缺德父母換尿片後棄於購物車　商店舊員工大呻： 周末有5至10單

▲ 有缺德父母換尿片後遺留於購物車，店員大呻星期六日最多10單。

本港新冠肺炎疫情反覆，雖近日開始有更多確診個案，但有市民外出時的防疫意識開始鬆懈，不但沒有佩戴口罩，連基本的衛生常識都欠缺。有網民於社交平台投稿，指在舊公司上班時經常遇上缺德及欠缺衛生常識的父母，將用過的兒童尿片棄於購物車內，待員工發現時拾起，「平日1至2單，星期六日平均5至10單。」

有網民於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指舊公司位於尖沙咀某著名商場的商店，店內有大型購物車供顧客使用。他指出，每天有不少家長帶同小朋友到商店購物，員工發現有家長幫小朋友更換尿片後，將尿片遺留於購物車上，相當噁心，

我明白有時趕時間幫小朋友換尿片，未能趕去洗手間處理，但為何他們識得換尿片就唔識得掉垃圾？

▲ 有商店舊員工指，有家長經常幫小朋友更換尿片後，將尿片遺留在店鋪的購物車上。（相片來源：生仔要考牌Facebook）

周末平均有5至10單

他表示，家長常常更換尿片後用尿片的膠紙貼捲住，而且沒有用任何袋袋好，就放在購物車上，而離開的時候更不會丟棄購物車上的尿片，結果要同事拾起及棄掉，他大呻：

平日平均1至2單，星期六日平均5至10單。

網民：好自私

帖文引起網民熱議，有網民分享曾見過類似情況，「在餐廳都見唔少，扔喺枱底𠻹」。另有不少網民批評家長沒有自備膠袋裝好尿片，「自備幾個細垃圾膠袋好難？」、「就算無膠袋仔都應該要自己扔返舊用過嘅片，有乜理由留喺架車到？」及「多數要有膠袋喺身，唔可以即時掉就放膠袋，直到有垃圾桶先掉，人地冇理由處理你小朋友嘅尿片。」

文章獲【生仔要考牌】授權。

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責任編輯︰王明芳