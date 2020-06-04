【疫情減壓】全球首個LINE FRIENDS瑜伽體驗　Brown和Cony萌住直播陪你做瑜伽【內附連結】

▲ 兩款超靚的瑜伽墊，粉絲們豈能不心動？（官方圖片）

雖然運動及健身場所已經重開，但不少人還是堅持避免到多人聚集的地方，留守家中自行修練當然最為安全。深受大人小朋友歡樂的人氣卡通LINE FRIENDS將會於6月21日的父親節兼國際瑜伽日，進行播上免費瑜伽直播，鼓勵大家在家抗疫的同時，也要保持身體健康。

▲ LINE FRIENDS YOGA DAY限定Basic Yogis Pass（$628）（官方圖片）

▲ LINE FRIENDS YOGA DAY限定Deluxe Yogis Pass（$928）（官方圖片）

想跟LINE FRIENDS的可愛卡通齊齊響應國際瑜伽日，就要收看6月21日的網上直播，時間為下午5時15分至5時45分，屆時兩位NIKE星級瑜伽導師Delia Leung及Dominic Fan會與可愛度爆燈的Brown和Cony，帶領所有觀賞直播的觀眾體驗不同的瑜伽動作，人數不限，毋須報名。至於免費參與直播的詳情，可留意「LINE FRIENDS YOGA DAY」官方Facebook專頁。

▲ 不論是Basic Yogis Pass抑或Deluxe Yogis Pass，都會包括這款Brown毛公仔鎖匙釦。

除了以上的免費公開時段，活動還為全球Line Friends的粉絲特設「LINE FRIENDS YOGA DAY限定Yogis Pass」專屬時段，全球限量共1,500個名額，」分$628Basic及$928Deluxe兩個版本。

▲ 超靚的瑜伽墊，粉絲們豈能不心動？（官方圖片）

成功報名購買任何一個版本及完成付款，均可成為LINE FRIENDS HONG KONG Yogis Team的其中一員！既可獲得又萌又豐富的限定瑜伽裝備及紀念品外，更獲「LINE FRIENDS YOGA DAY專屬直播體驗通行證」以登入專屬直播體驗時段（下午4時30分至5時）參與瑜伽活動，收看直播的時候說不定還有額外驚喜。

希望參加專屬時段的朋友，可由即日起透過活動官方網站作網上認購，數量有限，額滿即止。

記者︰陳日言