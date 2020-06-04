【一刀兩斷】美國白人警壓頸殺黑人案　妻速提離婚分身家：無法挽回的破裂

▲ 涉壓頸殺黑人的白人警察將失去一切，面臨入獄兼離婚，被妻子分身家。

美國白人警員喬文（Derek Chauvin）涉將非裔男子弗洛伊德（George Floyd）壓頸致死案，引發全美示威潮。警員喬文被控三級謀殺及誤殺人罪，正面臨入獄，其妻子凱莉（Kellie Chauvin）對事件表示悲痛欲絕，並火速提出離婚，而細節近日曝光，凱莉要求取得2間聯名大屋，以及平分車輛及銀行戶口財產等。

白人警員喬文和妻子凱莉於2010年6月結婚，就在結婚10周年前夕，發生了壓頸殺人案件，在喬文被控當日，凱莉隨即向其提出離婚，表示對弗洛伊德之死感到悲痛欲絕，並祝福弗洛伊德的家人及他所愛的人。

妻提離婚︰無法挽回的破裂

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，在兩人的離婚文件中顯示，凱莉以「無法挽回的破裂」為由提出離婚，並要求棄夫姓，但沒有表明想改用甚麼姓氏。

據悉，凱莉在老撾（Laos）出世，原本的姓氏是Thao和Xiong，她和家人逃離難民營後，便定居威斯康辛州，之前有過一段婚姻，育有2名孩子；凱莉和喬文再婚後沒有孩子。

曾參選「明尼蘇達太太」

此外，凱莉亦曾參選「明尼蘇達太太」，自言日常工作包括為警員和軍人買生活用品，拯救動物和做義工。

凱莉在離婚文件中提出分身家，包括要求全權擁有和喬文聯名的2個物業，明尼蘇達州橡谷（Oakdale）及佛羅里達州溫德米爾（Windermere）的房產；並要求平分兩人的車輛及銀行戶口財產。不過她毋須贍養費，日後會從事地產經紀賺取收入。

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責任編輯︰林綺玲