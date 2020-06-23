【大體老師】膽管癌病人離世後捐遺體　妻子盼研新療法救回更多性命

▲ 李氏夫婦在2016年登記成為「大體老師」，他們的兒子亦十分支持其決定。

中國人傳統上對死亡感到忌諱，寧願避而不談，事實上人死後的軀殼，對醫學發展有重要的作用，選擇在死後捐獻出他們的身體，就是「大體老師」，有助醫生解開不同疾病之迷。好似李氏夫婦，李太的丈夫李志明近年因患膽管癌離世先成為「大體老師」。李太指是為先夫完成最後的心願，又希望將來醫學界能研發出新療法，救回下一個癌症病人。

李氏夫婦二人相識於1973年，3年後開始拍拖，一年後便結婚，至今已結婚逾40載，育有一名兒子。不過李生在7歲時，因父親離世後家境窮困，被送到兒童院成為孤兒。

李太表示，先夫的童年辛酸，長大成人後曾擔任公立醫院維修技工，其後轉任房署管理員，至50多歲退休，有時會兼職保安員。一直以來，先生的健康沒有異樣，至2015年突然出現腰痛，曾接受跌打治療後情況好轉，不過在2年後再病發，至2018年4月痛楚加劇，體重更一度下跌20磅，經過詳細身體檢查後，證實患上末期膽管癌。李太哀傷地表示：

醫生說只餘下6個月壽命，當時先夫決定放棄接受化療，轉去看中醫調理身體，希望有多2至3年壽命，他的心願是與一家人過一些簡簡單單的生活。

9個月後李志明先生最終不敵病魔於2019年4月去世，享年74歲，而他最後的心願，就是希望家人捐出他的遺體，成為大體老師（又稱「無言老師」）。李太透露，這個是夫婦二人的心願，所以早於2016年底已與丈夫登記遺體捐贈計劃，她坦言人生本來無一物：

一個人離開後，任何東西都不能帶走，包括肉體，我與先夫都認為，人離世後只剩下一副無用的軀殼，不如捐出來幫助其他人。

事實上對於不少有傳統中國人思想的人來說，希望「死後入土為安」，而李太卻沒有避忌，更坦言沒有遭到親友的反對，而兒子亦十分支持其決定，完成父親的遺願，一切的事都令人感恩，特別是希望可以救回其他性命：

希望醫科生可以更了解人體的結構，甚至將來有機會了解我先夫的疾病（膽管癌），從而找到新的治療方法，救回下一個病人。

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記者：陳子謙