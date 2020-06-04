【屍檢出爐】美國黑人遭警壓頸亡驗屍報告出爐　死於心臟驟停生前染新冠肺炎

▲ 美國黑人遭警壓頸亡驗屍報告出爐，死於心臟驟停生前染新冠肺炎。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd），早前被白人警察壓頸窒息導致死亡，導致全美各地爆發反警示威，部分演變成騷亂，洛杉磯、費城等多個城市更實施宵禁。佛洛伊德驗屍報告最終出爐，官方指死於心臟驟停，其生前感染新冠肺炎。

據外媒報道，該份來自醫生Andrew Baker的驗屍報告寫明，佛洛伊德生前患有心臟病，有高血壓病史，事發當日，其頸被前警員Derek Chauvin膝蓋壓制逾8分鐘，頭部、臉部、嘴巴、肩膀、手臂、腿部有多處瘀傷與割傷，且在執法人員的約束之下，逐漸失去意識，雖在現場立即搶救，惟最終在醫院搶救無效死亡。

報告中並未得出警方執法為死亡直接原因的結論。另有一處讓外界關注，正是他4月3日的新冠病毒檢測結果呈現陽性，但這並非造成他死亡的原因。

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之前，佛洛伊德家屬曾委託獨立驗屍，由前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden）與另一人共同執行。巴登表示，佛洛伊德的頸及背部遭到長時間壓迫，大腦缺乏血液，最終導致當場死亡，死在警員手中，否定明尼蘇達州1日官方驗屍報告所提及的心臟病、體內驗出「疑似有毒物質」等論點。

死者佛洛伊德遺下妻子及兩名女兒，遺孀在美國時間6月2日帶同其中一名6歲女兒首次現身，講述痛失家人的悲痛，並希望為佛洛伊德伸張正義，討回公道。

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責任編輯：羅嘉欣