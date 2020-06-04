【新冠肺炎】本港新增5宗輸入個案　全部患者由孟加拉返港

▲ 本港今日新增5宗海外輸入個案，均由孟加拉返港。

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日（4日）新增5宗海外輸入個案，及一宗初步確診個案。5宗輸入個案全部是男士，均由孟加拉返港，年齡介乎15至53歲。

另外新增一宗初步確診，患者是一名72歲男住戶，即看：https://bit.ly/3ctcTfn

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，5位患者均由孟加拉返港，昨晚（3日）乘搭KA734航班經馬來西亞回港。第1095宗是一名53歲男子，3月前往孟加拉探親，與家人居住，沒有與有病徵人士接觸，昨日返港後進入鯉魚門度假村檢疫中心，今日確診。

第1096宗是一名15歲男子，與第1097宗47歲男子，為父子關係，他們與媽媽、姐妹曾於1月至6月期間前往孟加拉，昨日返港後進入鯉魚門度假村檢疫中心，二人均確診，其他家人的病毒測試呈陰性。

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第1098宗是38歲男子，他曾於3月與兒子前往孟加拉，在當地沒有接觸確診人士，昨晚被安排到檢疫中心隔離，今日亦出現發燒，目前當局正安排送院；第1099宗則是一名33歲男子，2月曾獨自前往孟加拉，沒有病徵，昨晚返港後在檢疫中心病毒檢測呈陽性，現安排他送院。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙