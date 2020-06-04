【大媽跳舞】為爭地盤跳廣場舞　扯衫互毆火爆大媽倒地頭流血【有片】

▲ 大媽為爭地盤跳廣場舞扯衫互毆。

內地新冠肺炎疫情形勢好轉，不少大媽立即外出跳舞，絕對不能放棄廣場舞！不過，四川近日發生跳廣場舞「爭地盤」事件，兩批大媽為了搶得第一排位置，竟然互相推撞，最後大手出手，有人受傷倒地！

為爭地盤大打出手

綜合內地傳媒報導，事件發生在5月31日（周日），四川省雅安市的正黃廣場聚集了兩群大媽。她們為了爭場地而起爭執，數十名大媽先是口角，繼而動武，中間有數名男士加入。

由影片可見，其中一名人士被推倒在地上，其他大媽立即跑過去幫忙。有人試圖拉開發生衝突的人，但亦有人在外圍推撞，期間更有人伸手扯對方的上衣及頭髮，場面非常混亂。影片中亦見到有人頭破血流倒地，動彈不得，地上流有血跡。

社區工作人員稱，涉事的兩批大媽沒有其他矛盾，只是為了爭地盤而打架，已經報警處理。雨城公安分局警員到場了解，指現場有人受傷倒地，具體情況仍在調查中。

網民：大媽戰鬥力超群

事件引起網民熱議，不少人批評大媽的行為，認為她們已經一把年紀，應該注意自己的言行，更表示「有這精力幹點有意義的事兒，好好活不行嗎」、「又不是選美，就是選妃也不至於這樣吧」。

有網民開玩笑指是「舞林大會，舞王爭霸」，建議她們鬥舞。有人笑言從比瞭解到廣場舞如何強身健體，一眾大媽戰鬥力超群：

以前擠公交地鐵還需要別人讓座不讓真不行，自從跳了半年廣場舞，現在都可以群毆亂鬥了！

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責任編輯：王俊賢