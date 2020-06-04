【新冠肺炎】消息：瀝源邨祿泉樓再多一名住戶初步確診

▲ 消息指，該名患者現時留醫威爾斯醫院。

本港新冠肺炎疫情反覆，消息指，瀝源邨祿泉樓再多一名住戶初步確診，是一名72歲男患者，患者出現發燒徵狀，送到沙田威爾斯醫院接受治療，情況穩定。據了解他本身住在11樓。截至昨日，本港至今累計有1093宗確診及1宗疑似個案，衞生防護中心及醫管局下午會舉行疫情記者會，交代最新情況。

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瀝源邨祿泉樓至今已有6名患者確診，另外一名同住在瀝源邨的救護員也確診，他住在福海樓。據了解，祿泉樓6名患者中最先確診及病發是一對夫婦（第1084及1085號），他們居於8樓，專家指出他們體內的病毒量非常高。

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據知，其他的患者分別是居於10樓的第1091號病人、另外兩名確診病人（第1089及1092）都是居於8樓，而第1090號病人則住在7樓。

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衞生防護中心提醒市民，為減低感染風險，日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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▲ 瀝源邨祿泉樓有住戶早前搬離單位。（資料圖片）

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋