涉非禮15歲教子及威脅公開裸照　前牧師助理認非禮等罪候判

▲ 29歲被告今日（4日）於區域法院承認控罪。（資料圖片）

29歲正修讀社工碩士學位的前牧師助理，於3年前在長洲宿營期間，兩度用手觸摸當時15歲教子的下體，及要求教子為他手淫，其後教子嘗試與牧師助理斷絕來往，但遭牧師助理威脅公開關係及將其裸照上載至社交平台。涉案牧師助理被控對16歲以下兒童作出猥褻行為等罪，今（4日）於區域法院承認控罪，還柙至6月24日判刑，期間索取事主創傷報告及被告心理報告。

29歲被告被控1項對16歲以下兒童作出猥褻行為、1項猥褻侵犯及1項刑事恐嚇罪，被告今承認全部控罪。

案情指，被告於案發時為一間學校的牧師助理，他與當時15歲的事主X因課外活動而認識，最終被告成為了X的教父。X與兩名同學後來受被告邀請到長洲宿營，於2017年8月8日到長洲宿營，X與被告先行前往，而另外兩名同學則於翌日下午才到長洲。

X於8月8日傍晚在營房內洗澡時，被告走進浴室並疑用手機拍攝X，X其後要求被告刪除相片，被告應允。兩人當晚睡在同一張床，期間被告突然伸手進入X的褲子，觸摸其下體及要求X為他手淫，X照做。翌日早上，當X坐在營房沙發時，被告又再次伸手進入X的褲子及觸摸其下體，兩人其後一同進入浴室自瀆。

X在宿營結束後，不再參加課外活動及減少聯絡被告。後來，被告於2018年11月以Whatsapp聯絡X，威脅X若繼續忽視他，便會公開兩人關係及對外宣稱X會與其他男性發生關係，又指會散播X的裸照及上載至Instagram。X感到恐慌，於去年2月17日將事情告知父親，父親翌日報警。

警方於去年3月拘捕被告，警誡下被告承認犯案，但指案發時是男童引誘他觸摸其下體。

辯方求情時指，被告認罪顯示悔意，被告過往沒有案底，亦沒有證據顯示被告真的有拍攝過X裸照，又指在同類案件中本案情節並非最嚴重。辯方另呈上被告父母及朋友的求情信，以及被告的成績表；被告現時正修讀社工碩士學位。

法官指控罪嚴重，將判刑押後至6月24日，期間索取被告背景報告及心理報告，並由控方索取事主創傷報告，被告須還柙。

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記者：王仁昌