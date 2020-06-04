【是敢的】享受做配角演出沒束縛　張松枝感謝太太為己放棄一切

▲ 張松枝於節目裡罕有地談及太太。

「綠葉王」張松枝早前為香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，於節目裡剖白多年來擔任「緣葉」的心情，他又鮮有地談及太太，感謝太太多年來對他不離不棄，為他甘願放棄一切。

出於的基層家庭的張松枝，家中共有七兄弟姊妹，自幼在屋邨成長，經歷過跟父母「黐膠花」、裝嵌零件幫補家計的日子，現在回想起來，感覺很溫馨。

縱然生活窮，卻窮得快樂，他說：「當年每天只有7毫子零用錢，食早餐、買雪條，還可以剩下2毫子買聖誕禮物，也很開心。」

▲ 張松枝表示享受做綠葉王。

16歲那年，張松枝被星探發掘拍攝廣告，自此展開模特兒生涯，他說：「當時，暑期工去普通工廠打工，一個月只有3千多元，但拍一個廣告已賺2千元。」

及後卡拉OK盛行，張松枝成為「卡拉OK天王」，擔任卡拉OK模特兒，最興旺時期，他一星期開工四天，每天拍三、四首歌，收入不俗。

▲ 張松枝為香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓。

其後張松枝於朋友介紹下加盟無綫，主要擔演配角，不過他卻很享受，他說：「做配角來說，其實我做得很開心，壓力又沒有那麼大，又能發揮更多，因為主角往往會讓導演監製限制多一點，但配角則沒人理你，所以我很滿足於自己的崗位。」

另外鮮有提及家庭的張松枝於節目裡說起太太，感激太太放棄了事業及所有事情嫁給他，為他生兒育女。

而張松枝曾問太太為何選擇他，他說：「原來當年她有看《巾幗梟雄》，她覺得我做得很好，應該有更好的演藝前途，太太話『我跟你一起也有希望，只要你努力一點，我鞭策一下你，那便可以。』她很支持我。」

