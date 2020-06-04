【歌神童年】陳奕迅因一個原因被派第七志願中學　Eason放學遇打鬥嚇到不敢返學

▲ 陳奕迅近日不斷拍片分享童年回憶。

陳奕迅由上月起在個人IG發布多段影片，憶述自己童年回憶。Eason自12歲隨哥哥到英國升學，自小讀書成績佳的他，卻自爆最初在港報讀中學時，因父親一個決定，結果被派到第七志願的一間灣仔私校，更有過一段難忘的初中回憶。

眾所周知，歌神陳奕迅因家庭背景，成長環境不俗，自小便讀名校聖惹若瑟小學，後來赴英國唐德塞學校（Dauntsey's School），中學畢業後，升讀金斯頓大學（Kingston University），並攻讀建築學及音樂課程，讀書成績理想。

▲ 童年Eason讀書成績好，卻難忘未能派讀理想中學。（影片截圖）

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陳奕迅近日在IG拍攝多段《Mama With Me》短片，分享童年回憶，近日一集Eason卻提到小學畢業時，因學能測驗成績不理想，只考到三個B級，而父親為他報考中學時，又對兒子太有信心，故終於出事。

Eason憶述：「爸爸填第一志願是原校聖若瑟，之後皇仁、華仁、還有好像是英皇書院及聖保祿，因為他覺得我頭五名一定入到，所以第六志願之後開始亂填，第七志願是一間叫聖璐琦書院。」

▲ Eason 12歲便隨哥哥到英國學，圖為跟兄長和母親合照。（影片截圖）

結果本來在聖若瑟小學年年考第一的Eason，卻被派到第七志願的現已結業位於灣仔船街的私校聖璐琦書院。對當時Eason來說，自言有不少打擊。

Eaosn又記得，當年有兩位同班同學，由威靈頓轉校過去，留著金色頭髮，有時他會被對方「徵收」零用錢：「因為他們食煙，那時十元一包，我將零用錢『攝』在襪子，零錢就就放在袋，對他們來說一包煙十元，拿到我三元已經好好，不過這些經歷我覺得挺有趣，不是壞。」

▲ Eason笑道在學校遇打鬥，母親即叫他坐車絕塵而去。（影片截圖）

Eason又記得有次放學時，被同學叮囑要行快兩步。「一行到落去（校門），見到有兩個沒穿校服的大哥哥，把一些報紙夾在腋下，去到樓梯中間，已經聽到『霍霍聲』，媽咪叫我快些上車，即刻啟動她的日本車離開學校。」

Eason家人原本打算中三才送兒子出國，最終Eason只在這間私校上了一個多月沒再返學，餘下學期留在家中自修，12歲時就跟隨哥哥到英國升學。雖然只讀了短時間，Eason自言是很難忘經歷，在聖璐琦也認識了一些朋友，並邀請到他家中玩。

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▲ Eason自言由細在一個舒服的環境中長大。（影片截圖）

陳奕迅在多段影片，之前也談到母子相處點滴，分享童年百厭經歷，及跟婆婆的親情，同時公開多張絕密童年照。

至於Eason提及的聖璐琦書院，於50年代創校，校長李福柱是香港四大家族一員，所以辦學初期頗有名氣。不過自80年代，因招生困難，學生質素下降，至89年結校。聖璐琦書院被清拆前曾盛傳十分猛鬼，更一度是靈探熱點。

Eason訪問片段 按此

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