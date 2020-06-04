【逆境自強】童年意外失右臂樂觀不氣餒　14歲獨臂少年苦練追籃球夢：因為熱愛所以努力

▲ 14歲的張家城雖然只有左臂，但無阻他追逐職業籃球員的夢想。

單手控球、背後運球......一名獨臂少年用其純熟的籃球技術征服球場，令他在網絡上爆紅，甚至連NBA拓荒者Damian Lillard、火箭前鋒P.J. Tucker等都留言鼓勵他。

近日網上流傳一段影片，一名獨臂少年面對比他身型更高大的對手都絲毫沒有退縮，堅定地運球，利用一連串假動作虛晃後，選擇變向突破，最後更成功投籃入球，行雲流水般的切換運球非常精準流暢，人群中頻頻爆出歡呼聲。

樂觀面對逆境

今年14歲的張家城，就讀廣東雲浮市的一所中學。他在5歲那年，在油坊幫大人工作的過程中，不慎被攪拌機絞斷右手手腕，右手臂也被燒傷。家城的父母帶著年幼孩子到處尋醫，醫生最終建議截肢，父母都心痛不已，但家城沒有怨天尤人。

他比我們還樂觀，他說會自己慢慢學著一隻手做事。

父母原本擔心家城會對生活失去信心，但家城卻努力訓練用左手穿衣服、綁鞋帶、握筷子、握筆，憑著堅毅的意志，家城攻克了一個又一個難關。

盼成職業籃球員

在2018年7月，鎮內舉辦免費暑期少兒籃球培訓班，當時12歲的家城在家長和朋友鼓勵下，參加了培訓班，學習籃球技能，自始他就愛上籃球，每天都堅持練習基本功，從最簡單的運球到背後、胯下運球。

除了上培訓班，他亦到當地專業球館學習籃球技能，回家後亦跟著網上影片練習運球和過人技法。籃球走進了他的生活，他表示現時最大的夢想是努力成為一名職業籃球運動員。他現時和數名同年級的朋友組建了一支球隊，他知道通往夢想的路還很漫長，但他不介意，

因為熱愛，所以努力。

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責任編輯：王明芳