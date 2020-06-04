【缺德大媽】自私師奶超市買香蕉搣剩散裝變垃圾　無視勸阻反駁︰擺低就有人會買

▲ 有大埔網民見有師奶在超市揀香蕉時搣剩散裝，行為缺德。

買生果當然想揀又靚又甜，但為了挑選最靚的，去破壞其他生果，未免自私缺德。有大埔街坊網民逛超級市場，見出售香蕉的攤檔「屍橫遍野」，一梳梳香蕉有被搣過的痕跡，她有見不少師奶很自私，更不理會勸阻，在網上發帖希望她們改掉此壞習慣，大量網民回應感同身受。

昨日（3日）在facebook群組「Tai Po大埔」，有一名女網民發帖文，展示一張在大埔區內超級市場拍攝的照片，見每梳待售的香蕉都不完整，有大量散裝明顯被搣剩的單獨香蕉，甚至可見蕉肉外露。網民表示︰

點解喺生果檔唔會逐隻搣開香蕉嚟揀，超級市場就理所當然咁每揪搣揀幾隻最靚！兜口兜面叫啲師奶唔好咁，一係俾人話我痴線，一係話擺低有其他人會買。

▲ 超市生果攤上的香蕉被分離成散裝，甚至果肉外露，慘不忍睹。（圖片︰TaiPo大埔facebook群組）

自私缺德浪費食物

女網民無奈及生氣地表示自私師奶不應大安旨意要他人買她們揀剩的「賣剩蔗」次貨，指出自己已經盡量買這些散裝香蕉整蛋糕，但不代表自私的人就可以逐隻揀。

此外，她有感此行為是浪費食物，每日都有一堆這些搣開散掉的白蕉被當垃圾掉丟，其實本身只是果皮花了少許，但就是自私的人令食物變成垃圾。

你買一次香蕉就白白浪費三四隻！拜托改吓呢啲陋習唔好咁自私！

網民感同身受大表無奈

很多網民皆遇過自私的超市顧客，掀起一片討論，有網民為此問題跟師奶、阿叔鬧過無數次交，表示是最懷的身教。網民嘲諷自私顧客︰「班C9壓力太大見蕉拆蕉？」及「唔通嫌佢唔夠長？嫌太彎？唔知以為揀新抱咁」。

除了在超市買香蕉外，亦有網民見有自私大媽左揀右揀調亂雞蛋、士多啤梨，甚至是提子等，表示「見過買雞蛋一次過打開幾盒，揀最靚嘅蛋掉來掉去湊夠一盒」。

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責任編輯︰王俊賢