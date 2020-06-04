【育兒心得】健康的童年能療癒一生　不健康的童年要用一生去療癒

▲ 父母對孩子童年的影響一生。

從心理治療的角度看，父母的關係不單對子女有示範作用，會潛移默化影響他們的價值觀和與他人建立關係的心態，更重要是為子女的自我發展奠下重要的基礎。

成長是一個漫長的過程，當中「我」的概念的形成，是一個人心理發展最重要的一步。對心理學感到陌生的人，相信也有機會聽過精神分析始祖弗洛伊德曾提出，每個人都有3個「我」的概念：本我、自我和超我，分別代表只跟隨慾望和追求快樂的原始的我，隨着生活經驗會被社會化，他人眼中的我，還有充滿道德和社會規範，管束着慾望和抑壓感情的超然的我。

由此可見，人的自我心理結構儼然相當複雜，當心理健康出了毛病時，需要透過心理分析和心理治療等方法，由個案與治療師共同合作，抽絲剝繭，回到童年甚至嬰幼兒階段，方有機會充分了解心理問題的源頭並恢復心理健康。

不同的心理治療學派對人自我的發展有不同的見解，但整體來說，大方向還是非常一致，就是人在出生後，嬰兒和母親會發展出一種類近「共生」的狀態，隨着身體、心理和智能的發展，嬰兒會與母親逐漸分離並成為單獨的個體。這個分離過程是否健康和順利，對往後嬰兒的自我發展起着關鍵性的作用。

近年，坊間流行一個以心理分析理論作為基礎的名句：健康的童年能療癒一生，不健康的童年要用一生去療癒。這說法一點也不誇張。在一般人的經歷中，在童年階段也許不至有重大的心理創傷事故，但母親在兩歲前對待自己的態度和與自己的關係，例如疏忽照顧、疏離、冷漠、欠缺溝通……等，由於沒有適時為嬰兒提供所需的心理滋養，會損害或扭曲嬰兒的自我發展呢。

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