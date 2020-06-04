【美國示威】中國留學生搶掠GUCCI、Dior奢侈品　網上炫耀收穫：搶也要靠實力

▲ 一名疑似中國留學生近日就在Twitter發文，炫耀自己搶到奢侈品牌GUCCI、Dior的手袋，引發網上爭議四起。

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd），早前被白人警察紹文（Derek Chauvin）壓頸窒息而死，引發全美多地爆發大規模反警示威，期間多間商店出現被搶掠和破壞的情形。一名疑似中國留學生近日就在Twitter發文，炫耀自己搶到奢侈品牌GUCCI、Dior的手袋，引發網上爭議四起。

▲ 男網民在Twitter炫耀自己搶來的奢侈品。(網絡截圖)

一名袁姓男網民近日在Twitter多次發文，高調炫耀自己搶來的名牌手袋：「這是我在西雅圖搶的Gucci包包，好看嗎？」、「搶也是要靠實力的，FBI快來抓我啊，我好怕怕哦。」、「你們知道這條Dior要多少錢，官網2700，你們買得起嗎？而我就跑跑腿就有了，2700頂你們這些反賊多少個月工資了？」

▲ 男網民在Twitter炫耀自己搶來的奢侈品。(網絡截圖)

從男子分享的相片可見，印有GUCCI標誌的背包手袋，以及Dior奢侈品等，收穫不少。男子更揚言，如有人要代購手袋名錶，可聯絡他。事件引起不少網民議論，有人怒斥他的行為：「水準跟智商低到新的層次」、「搶劫還敢高調炫耀贓品，我還是第一次見過。」

據男子在網上自我介紹，他是一名25歲的中國留學生，目前正在西雅圖求學。而男子目前已把個人Twitter帳戶關閉，但相關帖文仍被截圖轉發，在網上流傳，引發輿論。

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責任編輯：王俊賢