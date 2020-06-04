【口罩供應】BFE+PFE逾95%　Prozone 6月5日開售成人及中童獨立包裝口罩【附銷售點詳情】

▲ Prozone將於6月5日開售成人及中童口罩。（圖片來源：Prozone Facebook）

口罩商卓峰（Prozone）將於明天（5日）在指定藥房及商店開售成人及中童獨立包裝的口罩，配合家長及學童復課的需要。

昨天（3日）Prozone在Facebook宣佈將於6月5日（五）在港九新界為大家提供成人及中童獨立口罩，希望能與大家同行，紓緩家長及學生在復課期間衛生上需要。

Prozone一次性衛生口罩資料：

獨立包裝, 50個

尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）；14.5cm x 9cm（中童）

BFE>95% 細菌過濾率

PFE>95% 粒子過濾率

超柔軟無痛耳掛

防敏柔順物料

口罩產品成分採用全新材料醫用無紡布，熔噴布為原材料經超聲波熱和，點焊。

開售地點包括逾50間藥房及商店，部分銷售點有售中童口罩（打*號），地點及電話資料即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩