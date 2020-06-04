【口罩供應】BFE+PFE逾95% Prozone 6月5日開售成人及中童獨立包裝口罩【附銷售點詳情】
精明消費 13:13 2020/06/04
口罩商卓峰（Prozone）將於明天（5日）在指定藥房及商店開售成人及中童獨立包裝的口罩，配合家長及學童復課的需要。
昨天（3日）Prozone在Facebook宣佈將於6月5日（五）在港九新界為大家提供成人及中童獨立口罩，希望能與大家同行，紓緩家長及學生在復課期間衛生上需要。
Prozone一次性衛生口罩資料：
- 獨立包裝, 50個
- 尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）；14.5cm x 9cm（中童）
- BFE>95% 細菌過濾率
- PFE>95% 粒子過濾率
- 超柔軟無痛耳掛
- 防敏柔順物料
- 口罩產品成分採用全新材料醫用無紡布，熔噴布為原材料經超聲波熱和，點焊。
開售地點包括逾50間藥房及商店，部分銷售點有售中童口罩（打*號），地點及電話資料即睇【下一頁】
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責任編輯：王芷瑩