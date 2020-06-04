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【超市大搜查】邪惡速凍餃子暗藏高脂陷阱　營養師列出10大高脂餃子排行榜

食用安全 13:25 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

速凍餃子暗藏高脂陷阱。

清水煮餃子看似健康有營養，但其實暗藏高脂陷阱。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）搜羅了市面常見的急凍餃子，整理出10大高脂餃子排行榜，大家選購前記得看清楚別買錯高脂餃子！

市面上部分餃子脂肪含量都較高，榜首的餃子每100克就含有15克脂肪，相等於3茶匙油。這類高脂餃子熱量偏高，每日煮食油的建議攝取量是6-7茶匙油，而一餐高脂餃子分分鐘等於食了4-6茶匙油。一碗白飯的熱量大約250千卡，食高脂餃子當一餐，有機會攝取了2-3碗飯熱量。

10大高脂餃子排行榜。(授權使用)

免治肉混合大量肥肉

這類餃子之所以高脂，是因為免治肉內混合大量肥肉。而素菜餃無肉亦不代表低脂，無了肉香，自然有機會加多了麻油令它更香滑。所以一定要留意包裝上的營養標籤！

另外，急凍餃子還有陷阱位，部份雞肉餃內會有豬肉成分；而部份豬肉餃內原來又含有牛肉；某些餃子又加了大豆成分。這些成分未必在正面包裝或食品名稱中顯示出來，如果有食物敏感或本身不吃某些食物，記得看清潔成份表就最穩陣啦！

相對健康的餃子排行榜，即睇：【超市大搜查】邪惡速凍餃子易致水腫肥胖　營養師推介10款較低脂急凍餃子【內附清單】

文章獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

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