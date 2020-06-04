【緣來自咖啡】馬浚偉邀兩大女神女神任嘉賓　馬仔讚周秀娜劉心悠美貌智慧並重

▲ 馬浚偉與周秀娜和劉心悠曾在《宮心計2深宮計》合作結緣。

馬浚偉製作並任主持的電視節目《緣來自咖啡》，邀請了曾在《宮心計2深宮計》合作的兩位女神周秀娜和劉心悠任嘉賓。在馬仔心目中，周秀娜和劉心悠都是娛圈中較少既智慧有原則、目標清晰、堅持自我的優秀演員。

馬浚偉說：「很開心得到兩位好拍檔的支持，我們有一段時間沒見面，但透過社交平台保持聯絡、得知近況，感覺大家都很好。今次做節目再次見面，喜見她們狀態甚佳，依然是百分百靚女。」

▲ 周秀娜一出道，馬仔已留意她。

馬仔娜姐有淵源

原來馬仔與周秀娜同是潮州人，自不然更添親切感。馬仔説，周秀娜一出道，他已很注意這個挾「𡃁模」出位的女孩子：「她给我的感覺很突別，很有思想，聽過她的一個訪問，無論對答、內容，均表現出大方得體，予人有修養感覺，即使面對一些好尖銳甚至難堪的問題，回答亦不慍不大，甚有智慧，的確與別不同。」

馬仔更佩服她的勤奮努力，多年來見證她成長、進步，永遠知道自己要的是什麼，努力去爭取，有今天的成績和知名度，絶對不容易。

周秀娜很開心與馬仔見面聊天，覺得節目很好，發放正能量，尤其在今天社會環境，疫情影響深遠，面對困難大家更需要互愛互助，透過不同嘉賓分享，可以帶出如何抒發、面對和解決方法，所以會大力推薦此節目。

她一直很尊重馬仔這位大哥哥，跟他相處會覺得人生充滿希望，非常勵志：「真不知道他何來那麼多時間那麼多精力做那麼多事，厲害呀，又識照顧他人，是我的學習榜樣。」

▲ 馬仔稱心悠做人好有規劃。

馬仔心悠帶飯開工

説到心悠，馬仔最記得是拍《宮心計2深宮計》 時，只有他倆是每天帶自家飯入廠，這因為二人對飲食都有要求，要以健康為主。

他說：「心悠既勤力又專業，做人好有規劃，清楚自己要過怎樣的人生，真正做到律己以嚴待人以寬。我很欣賞她的生活態度，又做得又捱得，可以在圈中堅持原則不容易呀！她有一套自己的哲學，常説：『有好多嘢係唔需要花氣力去唔開心嘅，應該要留力。』真係好有智慧。」

劉心悠笑言之前同馬仔合作講過搵時間一齊飲咖啡，今次真係有機會，平時每天都會喝一兩杯，而馬仔親自沖製的咖啡相當獨特，非常喜歡。她去年看過馬仔的舞台劇，每次見面都很開心，感覺多了個哥哥照顧呢個妹妹，他不但有細心的一面，更不斷努力去增加不同知識和經驗。

更多有關《降魔的2.0》報道：https://bit.ly/2yFnUMF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2