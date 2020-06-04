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【中醫針灸】針灸推拿冷知識　中醫話你知每次針灸相隔多久？

保健美顏 13:38 2020/06/04

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每次進行針灸、推拿應相隔多久？（相片來源：經濟日報資料室）

不少接受過針灸、推拿的人都經常有一個疑問，到底每次應該隔多久去做才好？其實答案很難一概而論，大家可以根據以下原因以作考慮：

1. 按疾病性質

一般而言，痛症者不論新傷舊患，針灸對局部的腫脹疼痛有強力療效，在身體能接受的情況下，隔日針灸亦無不可，針灸愈密，則療效更快；

骨傷病如各種骨折等以固定包紮為主，針灸的作用只為輔助，建議可一星期一次，給予時間骨頭重新生長；

婦科調經者以針藥同用為效果最佳，由於婦科針灸以調理氣血經脈為主，一般無須過份頻繁，月經前中後期均可針灸，月經前後針灸一至兩次即可，過份頻繁可對身體做成一定消耗。

2. 身體接受能力

一般而言，體質強壯者可頻繁針灸，但體質柔弱者應等上一次治療的酸、麻、脹、痛等反應消散後再作下一次針灸，每次針灸可隔兩至三天。若酸、麻、脹、痛等反應持續，可配合熱敷使其加快消散。

3. 天氣環境

在天氣寒冷的環境下，氣血循行受到影響，次數上可比平時較為頻繁以達療效；在天氣炎熱的環境下，針灸有更強的調理氣血作用，次數上無須過多。若針灸後多作熱敷，避免受寒，對治療上可起事半功倍之效。

針灸的頻繁程度還需取決於施針者的手法及治法，所以大家在參考以上因素後，亦不妨跟醫師坦誠討論，如對針具格外恐懼亦無需隱瞞，醫患好好溝通，方達到最佳療效。

何顯毅醫師專頁：Facebook / Instagram

文章獲何顯毅醫師授權轉載。

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撰文 : 何顯毅 醫宗堂註冊中醫師

治療 痛症 中醫

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