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【台灣口罩】中衛口罩開賣2分鐘內售罄　第二波明日下午開始網上開售

精明消費 13:42 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

第二波中衛口罩明日下午開始網上開售。

新冠肺炎疫情持續，台灣口罩於6月1日正式解禁，可以出口。其中中衛口罩昨日11點在網上開賣，可以配送香港，但在2分鐘已經被秒殺完售。第二波口罩預計於5日下午開售，每盒300元台幣（約78港元）。

台灣口罩限制出口、強制徵用近4個月，於6月1日正式解禁，改為「定額徵用」。「定額徵用」即台灣指揮中心，徵收一定口罩數量後，剩餘產量可由廠商自由銷售。

昨日台灣多個網購平台發售大廠中衛的口罩，不過全部口罩一上架已被搶購一空。數個平台預計未來會再開賣第二波口罩。與之前一樣每盒有50片，售價300元台幣（約78港元），價錢未計運費。詳情如下：

PChome 24h

  • 日期：6月5日（明天）
  • 時間：下午，確實開賣時間會在Facebook專頁或App公開
  • 款式：軍綠、薰衣紫、深丹寧3色平面口罩
  • 每人限購2盒

蝦皮

  • 日期：6月5日（明天）
  • 時間：下午5時
  • 款式：櫻桃紅、深丹寧、薰衣紫3色平面口罩
  • 每人限購1盒

博客來

  • 日期：6月9日（周二）
  • 時間：上午11時
  • 款式：軍綠、薰衣紫、深丹寧3色平面口罩
  • 每位會員每個顏色限購1盒
  • 購買頁面：https://bit.ly/2Uauv9g

要留意，PCHome及蝦皮平台無法直接運送至香港，需要自行使用集運購買。

TOPick記者曾向中衛查詢，中衛表示解除徵收後會陸續補貨，目前，香港人可於台灣網購平台博客來購買中衛口罩，平台可配送至香港。如果不想網上購買，中衛也指港人稍後可在香港屈臣氏購買中衛口罩，但因製作、配送和上架都需要時間，所以暫未有正式於香港開售的時間點。

【台灣口罩】台灣6月1日起開放口罩出口 藍鷹牌口罩「大貨」出發赴港

【台灣口罩】台灣6月1日解禁口罩外銷　中衛：香港市民可於網上或屈臣氏購買【附購買連結】

【銅芯抗疫口罩】聖保祿醫院豎立告示牌　醫院內須戴外科口罩不接受CuMask

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

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責任編輯：羅嘉欣

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