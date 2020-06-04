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涉販毒囚26年司機上訴　質疑陪審團聽中文傳譯乏錄音記錄

社會 13:41 2020/06/04

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上訴庭今（4日）於指示聆訊中決定，要求涉案翻譯就事件撰寫書面供詞。（資料圖片）

七旬的士司機早年偕兒子涉販毒及製毒被捕，司機於高等法院經審訊後被裁定販運危險藥物等3罪成，判囚26年。司機早前提出上訴，貿疑審訊期間陪審團在英文審訊中，罕有地透過耳機，聽取法庭傳譯員翻譯的中文版法官案情總結，但有關翻譯卻未有紀錄。上訴庭今（4日）於指示聆訊中決定，要求涉案翻譯就事件撰寫書面供詞，並押後再訊。

本案原審於2016年6月進行，涉案上訴人林漢榮透過港大的免費法律諮詢計劃提出上訴，並由港大法律學院首席講師張達明代表陳詞。

據了解，上訴人質疑有關審訊以英文進行，但陪審團於聽取法官的案情總結時，疑因法官聲線過弱等原因，罕有地要求透過耳機，聽取傳譯員的中文翻譯，但根據法庭慣常做法，有關翻譯並不會被錄音，因此上訴人無從得知傳釋員是否有出錯，及到底她是逐字逐句翻譯還是只翻譯撮要。

上訴庭法官今於庭上指，認為上訴一方要求涉案傳譯員擔任證人的做法並不可行，因此建議向傳譯員發信，要求她就法庭相關疑問作出書面供詞解釋。

法官建議向傳譯員問及有關其專業資格、在本案原審前她曾參與多少陪審團審訊、曾否被個別法官投訴，以及平常翻譯時習慣逐字逐句翻譯或只翻譯撮要等。案件押後以待收到傳譯員的供詞後再訊。

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記者：楊詠渝

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