【疫市奇葩】人氣餃子店兼賣人妻自製芝士蛋糕　綽頭變奇招創日賣60件紀錄

▲ 深水埗人氣餃子店由兩代人以家庭式經營，原先只賣阿爸包的餃子，後來店主的日籍人妻也自製芝士蛋糕出售，結果綽頭變奇招，大受歡迎。

要數近日常在Facebook或IG洗版的食物，非巴斯克芝士蛋糕莫屬。此蛋糕做法常給戲謔為「手殘都做到」，亦開始有不少連鎖包餅店有推出。只是估不到這間位於深水埗，名為家後的餃子店，竟然亦有得賣，而且試過一天曾有賣出60件的成績；更有不少人是冒著蛋糕之名而來，令到本是區內人氣店之一的家後，更具人氣。

▲ 芫茜豬肉湯餃($36/8隻)：芫茜控必吃，滿口芫茜香，配上當日的木瓜花生雞腳湯，更加美味。(陳國峰攝)

老闆陳偉明靦腆地笑說不敢當人氣店之名，「都是多得熟客們的關顧，常常一傳十、十傳百地幫我宣傳啫。」店子開了一年多，屬於家庭式經營，陳媽媽負責主理廚房，陳爸爸就負責包餃子，他自己就作樓面、收錢、水吧等雜務一腳踢。

對飲食零知識

「我真的是由零開始，對飲食一竅不通。父親一直是做布行生意，但近幾年深感此行難再經營下去。我覺得需要轉變，便和父親商量不如做飲食，豈料父親首肯。」

經過一輪家庭會議後，是他拍板說開餃子店的。因為他直覺認為店子的菜式食物專一些會較容易經營些，而陳媽媽亦懂包餃子，於是陳偉明便積極去找開食店的顧問公司幫手搞發牌、找鋪位、找食材供應商等。

「整個過程當然都是『倒瀉蘿蟹』般，差不多用了過百萬元資金去開舖，結果營運起來，發覺有很多購置了的器材其實不必要，最明顯的就是那部蒸爐，到現在還是用不著。因為店子的餃子吃法只有生煎和放湯，沒有蒸餃吃。」他笑說。

▲ 陳爸爸負責包各式餃子，堂食加外賣，日賣過千隻非難事。(陳國峰攝)

尊重客人意見

起初，店子亦只得3款餃子口味而已，漸漸客人多了，給了不少意見，我們參考過，覺得可行又試試看，客人試後反應好，於是增加到現在8款，「這都要歸功於我父母，他們每天一大早便親身到街市買菜，芫茜、芹菜、紅洋蔥、白菜、菠菜等；至於豬肉都是親自到肉檔揀新鮮豬肉架！再回到廚房，清洗材料、剁豬肉、煲湯、做滷水等工作。」

▲ 紅燒豬手飯($42配湯或飲品)：各式飯類的產生，都是因應要顧及該區要飽肚的街坊，大大隻豬手，炆得入味，配飯配湯，價錢實惠。(陳國峰攝)

說到煲湯，店子除了餃子了得外，其湯底都是有口碑的。「起初我很專注用大量牛骨和豬骨來熬製湯底，想客人吃湯餃時，兼能喝埋湯。但發覺有不少客人只吃餃，常剩下成碗湯，後來才得知他們以為那是味精湯。」

反而，有客人建議他不如煲老火例湯，用當天的例湯來淥餃子，讓他們既可以吃到餃子，兼飲到住家湯，一舉兩得。

▲ 日式焦糖布甸($20杯)：用了日本3.6牛乳，但雞蛋味比牛奶味重，同樣入口滑一滑，兼不太甜。(陳國峰攝)

「結果現在的每天例湯成為招牌，熟客都懂得吃湯餃時，指明要配例湯。所以牛骨湯和豬骨湯則變成用來配粉麵時用的湯底選擇。」

太太手作蛋糕

除了感謝雙親的鼎力相助外，陳偉明還要多謝太太。正是因為日籍太太Shiori的手作蛋糕，令到原本平凡的餃子店，得到更多的讚譽。「太太很愛做甜品，常常問我是否可以做些甜點放在店子試賣，我試過後覺得可以。其實巴斯克芝士蛋糕未在香港大熱時，我已經放在店裏賣了。而且還有特濃芝士蛋糕、日式焦糖布甸，客人試吃過後都喜歡，有些還要特別訂製全個來吃或送禮用。」他說來咀角帶笑。

▲ 抹茶慕士蛋糕($25件)：抹茶味清淡，但蛋糕做到質感輕盈，很滑溜。(陳國峰攝)

他透露店子由起初、到社運、肺炎疫情，一直都是收支不平衡，畢竟開店時成本高，但後來懂得與多個外賣平台合作，外賣生意不錯，開始做到收支平衡。「說是平衡吧，實際上是父母和我都不敢收正常的人工，到現在我還是不敢請一名正式的員工幫手，因為未計得掂條數。」語帶無奈。

他由開店至今，都未放過一天假，每天早上送女兒上學，便立即回店打點一切，對太太和7歲的女兒，見面亦只是在店裏，各有各忙，沒多一分閒暇陪伴，他說來也有愧疚之心。

▲ 特濃芝士蛋糕($25件)：講明特濃，特別重芝士味，好食。(陳國峰攝)

不說不知，他把店子起名為家後，原來是一首閩南語歌。「家後」即賢內助、太太之意。他很喜歡當中歌詞，大意是「茫茫人海中，可以走在一起確實不易。既然選擇了，便要且愛且珍惜，謝謝每一位默默付出的『家後』。」

家後手工餃子

地址：深水埗基隆街211號地舖

電話：2397 8131

營業時間：11am-9pm

記者：郭秀芳