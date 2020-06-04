【隆胸手術】女生赴韓隆胸升cup由B變D　一年半後變石頭胸赤痛悔不當初：依家免費都唔做

▲ 女生赴韓隆胸升cup由B變D，一年半後變石頭胸赤痛決心拆除假體。

為求身材更完美，不少女生會去整形，惟要留意風險，以免恨錯難返。近日本港有一名女生在網上撰文分享隆胸經歷，她表示當時不聽旁人勸告，2018年年尾堅持往南韓隆胸，由B cup變D cup，惟術後有一年半時間，胸部變得硬如石頭兼赤痛，她難忍種種後遺症，決心拆除假體。她悔不當初，認為失去健康就無法補償，坦言「自作孽之旅用咗$13萬，換來後遺症、4大條疤痕」。她撰文勸誡各位有意隆胸的女士，要再三考慮，衡量風險。

花費近9萬港元做手術

該名女生在網上討論區「親子王國」撰長文分享隆胸的經歷，並講述拆除假體的原因。她不諱言，自己身高1.72米、體重115磅，胸部為B Cup，身材勻稱，但為求完美而赴韓接受隆胸手術。當時男友極力反對，美容師也勸阻並指自己曾「做完又拆，好後悔」。惟女生堅持赴韓隆胸，並找朋友在南韓幫忙翻譯，又找了一間較著名的醫院，並稱院長曾接受節目訪問，有十多年相關手術經驗，令她甚有信心，花費近9萬港元赴韓做手術。

難忍後遺症決心拆除假體

女生所接受的隆胸手術是於兩邊腋下開刀，「隊把刀入去你胸大肌下邊剝開個空間，再塞個假體入去」。使用內窺鏡不會出太多血，但她指「硬生生用刀剝開你2層肌肉」，令肌肉大受傷害。當時她選擇於兩邊胸部植入275cc的Motiva假體，醫生聲稱是不用按摩，站立時會自然下垂，躺下時會自然攤開的物料。術後她胸部由B cup變D cup，惟手術效果不如理想，甚至帶來後遺症，促使她於一年半後決心拆除。

首先，她指術後胸部又痛又硬，躺下時猶如兩個大碗，每天也感到胸部赤痛痠痛，睡覺時胸部有如被拉扯，甚辛苦。而且胸部手感很假，術後半年仍然又硬又痛，必須按摩，令胸部沒那麼硬。她曾為此請教乳房外科醫生，原來當有異物出現，身體會產生莢膜變硬，按摩是「按返大個空間」，否則莢膜孿縮時，胸部會硬如石頭。

另外，她表示沒永久隆胸這回事，手術後約8至10年，就需開刀取出假體，並置入新的假體，並非一勞永逸。而且，乳房皮膚會被假體撐大。她指，自己術後一年半取出假體，乳房皮膚已變鬆並下垂，看起來只有A cup。

最後，還需承受手術風險。她懷疑醫生在腋下開刀時，不小心切掉其神經線，令她術後醒來感到雙手麻庳疼痛。惟院長否認，指是她自身身體問題，稱腋下有很多神經線。該女生表示，不要以為找一所正規醫院有正規醫生就不會出事。她指「即使失敗率只有0.000001%，當發生喺你身上，就係100%」，大家需衡量手術風險。

受盡折磨決心拆降假體

因難忍一年半以來的後遺症，她悔不當初，最近找了專業乳房外科醫生拆降假體，花費約5萬港元。目前她雙手痺痛情況依然，是隆胸手術最大的後遺症。拆降假體後，胸部肌肉有點痠，而且自此留下4道大疤痕，但她說因有衣服遮蓋，不會被人看到。

自作孽之旅，用咗$13萬，換來後遺症、4大條疤痕。你話我係咪好戆居，希望我呢個經歷可以提醒到其他姊妹。

經此一役，她表示已改變舊有的價值觀。她更言，曾想過做削骨手術，慶幸最終沒成事。

以前嘅我，得閒會打下針做微整型，外表係一切，成日覺得自己呢度唔順眼，嗰度唔好睇。依家唔好搞我，真係免費我都唔會再做。錢無咗，我努力再賺。健康無咗，邊個賠畀我。我寧願將呢筆錢，花去做gym，食嘢，陪下家人。為咗胸前二兩肉，花千金又傷又痛，值唔值得？

她希望各位女生可以深思熟慮，別因一時衝動而跌入「整容坑」，重蹈覆轍。她坦言自己做了個錯誤決定，並花了許多金錢、時間、健康去彌補；不過後悔和痛苦過後，也令自己成長了，明白了一個價值觀。

她再三強調，隆胸前要深思熟慮：「整容如賭博，有輸有贏。再好嘅醫生都可能出錯。如果你問我，依家嘅我一定係會叫你唔好隆胸。如果你一定一定要做，請預備一筆touchwood整型失敗嘅錢，for重修又好，拆除又好。」

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責任編輯：羅嘉欣