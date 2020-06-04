【居屋2019】白表單身頭籌現身揀樓　廿歲港大生做業主：憂國安法衝擊樓市

▲ 房委會即日起邀請白表一人申請者，按序到場揀樓。（陳國峰攝）

居屋2019正在進行揀樓程序，房委會今日（4日）起，分別邀請白表及綠表一人申請者到場揀樓。這期居屋錄得逾17萬宗一人申請，當中絕大多數是白表申請。

首天早上獲邀揀樓的準買家，都向記者大歎幸運，稱居屋售價較私樓平，尚可負擔；有準買家只得20歲，還在港大機械工程系讀書，日後未畢業就要開展供樓生涯。

▲ 房委會今日邀請120名一人申請者揀樓。（陳國峰攝）

廿歲業主：父母出首期 計劃十年內攤還

婉拒出鏡的周先生，年僅廿歲，港大機械工程系三年級學生，是首批獲邀揀樓的白表單身準買家之一。現在他和家人於將軍澳的居屋單位同住，今日選購同區雍明苑A座一個低層單位，承造九成按揭，料月供7千多元。他表現興奮：

咁早買樓，好神奇，無預過20歲可以做業主，好驚訝。

雖然抽中頭籌，但一人申請的揀樓次序排最後，周生首選的何文田冠德苑已售罄。他表明失望，認為即使「家有長者」家庭優先可揀樓，但市區盤供應少，房委會日後應保留少量配額，予普通家庭、一人申請選購，否則對非「家有長者」家庭來說是不公平。

他又稱，59折居屋樓價比想像中平，不過他擔心港區國安法落實後，或對樓價有衝擊，擔心跌市，憂慮樓市前景，「反而疫症和社會事件唔會係跌市原因之一」，但他批評外面私樓貴，很不合理，倘買私樓就或許要35歲、40歲才有望上車。他透露首期由父母墊支，盼未來十年能逐步攤還。

▲ 梁小姐現住屯門區，揀樓卻選中了馬鞍山錦暉苑高層單位，換區居住。（陳國峰攝）

屯門搬去馬鞍山 買家：屯馬綫好方便

梁小姐亦以白表一人申請資格，選購馬鞍山錦暉苑一個高層單位，她形容首次做業主感覺興奮：

感動到想喊，今期居屋真係爭崩頭；亦好感恩，難過中六合彩。

對於近期樓市及社會氣氛波動，她認為物業屬自住性質，不是投資工具，長遠來說不太擔心樓價影響。她透露付一筆首期後，將選擇按揭供款年期20年，月供約1萬元，「欠人錢係不舒服」。

她形容「機會留給有準備的人」，如以前有儲落一筆資金，加上工作狀況穩定，就較有能力上車。但她坦言，按現時收入來說，買私樓是不可能，供樓支出高達月入近七成，未必可通過壓力測試。

她稱希望政府應加大力度，資助首置人士上車，例如代繳差餉或印花稅等雜費支出，減輕首置人士壓力。

今期居屋接獲逾17萬宗一人申請，當中1萬宗屬於綠表一人資格，餘下都是白表資格。據了解將軍澳雍明苑A座單位已售罄，B座只剩下少於7伙。

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記者：吳卓峰