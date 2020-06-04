警拘1名男子　涉與3宗葵青區自助洗衣店爆竊案有關

▲ 警員拘捕一名39歲男子。（曾秋文攝）

葵青警區近日留意到區內的24小時自助洗衣店在深夜時間發生爆竊案，於是加派警員於區內巡邏及在附近埋伏監視。警方於今日（4日）凌晨時分於葵涌區和宜合道一間自助洗衣店外，看見一名男子匆匆入內，於是暗中埋伏，最後發現該名賊人用螺絲批撬毀店內一部硬幣找換機，警方隨即上前拘捕。

▲ 警員在賊人身上搜出580元現金。（曾秋文攝）

警員在賊人身上搜出580元現金，以及犯案用之螺絲批。經調查後，得知該名賊人與上月21及31日，2宗同類型爆竊案有關。捕男子39歲，報稱運輸工人，正被警方扣查。

葵青警區刑事調查隊盧天朗表示，葵青警區在過去12個月內，發生10宗同類爆竊案，其中7宗發生於2019年，3宗於今年發生，全部案件成功被警方偵破，呼籲其他24小時洗衣店，應考慮採用電子付款方式，以免賊人有機可乘。

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記者：曾秋文