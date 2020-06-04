立法會會議陳志全及朱凱廸灑潑液體　警方及消防到場調查

▲ 陳志全朱凱廸灑潑液體，有消防員在場處理。（馮漢柱攝）

立法會今日（4日）審議《國歌條例草案》，在會議進行期間，人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸在會議廳內灑潑液體，會議廳其後傳出臭味，立法會代主席李慧琼驅逐兩人離場及暫停會議，消防及警方到場調查。

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朱凱廸指當時灑潑的是有機肥料。他表示今日是六四事件31周年，批評政府強迫為《國歌條例草案》立法的日子，要向中共表明不會接受國歌法，形容政權將會遺臭萬年，希望阻止惡法拑制自由。

▲ 灑出的東西倒在地上。（馮漢柱攝）

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陳志全就稱自己手持示威標語及有臭味的水，立法會保安員阻止時而令臭水灑出，他的行動要令建制派知道作為「政權打手」將遺臭萬年。

▲ 警方也在會議廳內調查。（馮漢柱攝）

民建聯議員黃定光形容會議廳內傳出如糞便般的臭味，另一民建聯議員周浩鼎表示，早前有議員因為會議廳內的臭味物品而不適，同意需要報警處理。

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責任編輯：伍瑋瑋