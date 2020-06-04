【幼兒濕疹】應對濕疹飲食有法　護士媽媽拆解麩質與濕疹關係

▲ 護士媽媽拆解麩質與濕疹關係。（iStock圖片）

有好多人問，濕疹是否要戒麩質？又或聽朋友說要戒麩質，要明白首先了解麩質是什麼。

麩質 (Gluten) 是一種可在小麥、大麥及黑麥找到的蛋白質，中文譯名包括小麥麩質、麵筋、麥膠蛋白、小麥蛋白等。中文名稱的「高筋粉」和「低筋粉」也是由此而來，高筋粉的話，含麩質較多，筋性較重。

本身麩質並不是一種對人體有害的東西，只是小麥在80年代開始的種過程，經過多重「雜交」，目的是令產量更多，現代小麥是40年遺傳學研究的產物，志在提高每畝產量。傳統小麥早已不存在，今天，幾乎所有用小麥粉製成的產品，無論是有機的、發芽的、雜糧等，都來源於這種高產的遺傳學研究。而這種經基因改造的小麥中的麩質同古代的大不同，會比較容易引起腸道的問題。

麩質是小麥的主要蛋白質。此蛋白質有四種類型：球蛋白，白蛋白，麥谷蛋白和麥醇溶蛋白。有害的蛋白質主要是麥醇溶蛋白和麥谷蛋白。

麩質引起的主要有兩個問題：

（１）麩質敏感

「小麥過敏」能夠透過血液檢測 IgE抗體。很多沒有檢測到麩質抗體的人在吃麩質後仍然會有嚴重的症狀，如腹痛、濕疹或皮疹、頭痛、疲勞、腹瀉、抑鬱症、關節痛等，這情況稱為「麩質敏感」。

（２）乳糜瀉

麩質會引起腸道內的炎症反應，導致腸粘膜變平。麥醇溶蛋白使粘膜釋放一種稱為「連蛋白」(zonulin) 的物質，使粘膜變得滲漏，令未被消化的麩質和其它有害物質可直接穿過腸壁進入血流，粘膜也不能正常吸收營養，這被稱為「腸漏症」。

而這個「腸漏症」就是之前大魚媽提及會影響濕疹的其中一個因素，所以避免麩質在這些情況下是可以改善濕疹症狀。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

大魚媽與女兒對抗濕疹之路，請按【下一頁】。

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