【禽獸爺爺】12歲起遭爺爺性侵3年　少女懷孕8個月母拒女兒流產

▲ 內地一名15歲少女自12歲開始被爺爺性侵，現已懷孕8個月。

內地河南省發生一宗駭人的性侵案，一名15歲少女自12歲開始，慘遭60多歲的爺爺長期性侵，如今已懷孕近8個月。少女的母親因工作長年離家，少女交由爺爺嫲嫲照顧。今年年初，母親欲將女兒帶返身邊照顧，竟發現女兒已懷有身孕，公開尋求協助下繼而揭發事件。雷姓爺爺涉嫌性侵孫女，目前已被拘捕。

據內地媒體報道，河南省洛寧縣婦女聯合負責人表示，今年3月收到受害少女的母親前來求助，

15歲的女兒遭爺爺性侵近3年，目前已懷孕七八個月。

其母親表示，自己長年在廣州工作，女兒一直跟隨爺爺嫲嫲生活。今年她想將女兒帶返身邊照顧，但見面時發現女兒有異樣，遂將她帶到醫院檢查，發現她已懷孕七八個月。

爺爺告知少女：不光彩

受害少女表示，從12歲開始，爺爺便開始侵犯他，並告訴少女，

這不光彩，不能告訴別人。

母親表示，女兒被爺爺性侵近3年，有時候甚至一天侵害一次。少女的父親知道後雖感到非常氣憤，但希望自行解決。

母親拒絕幫女兒做引產手術

洛寧縣婦聯及時聯繫醫院以及公檢法部門介入案件，目前，案件中涉嫌性侵的雷姓爺爺已被拘捕。而婦聯會工作人員曾多次建議，母親盡快帶少女到醫院做引產手術，惟母親擔心女兒的安全，拒絕建議。

爺爺與孫女不是血親

洛寧縣檢察院相關部門一位工作人員本月3日證實，該名爺爺與孫女並非直系親屬，非血親。因案件涉及未成年人，具體資訊不便透露。

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責任編輯：王俊賢