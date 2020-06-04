【種族歧視】女兒目擊黑人爸爸被當罪犯留陰影　堅持緊牽父手出門保護爸爸

▲ 美國白人警員涉將黑人男子壓頸致死一案，引發種族歧視議題，有黑人爸爸在網上表示，沒有妻女在旁就常被當成罪犯看待。

美國白人警員涉將非裔男子壓頸致死案，引爆美國長久以來的種族歧視炸彈，齊聲高呼「黑人的命也是命」。有2孩黑人爸爸在社交平台貼出相片發表心聲，自言獨自出門總被當成罪犯，有次女兒更目擊自己被警員盤問及鎖上手扣，留下心理陰影，自此堅持要牽手陪爸爸出門。

據外媒報道，育有2女的Shola Richards在其facebook專頁貼出一張父女背影照，剖白黑人爸爸心聲。從相片中可見，Shola剛從家裡走出來，右手牽著女兒，左手牽著愛犬，但溫馨背後，隱藏著種族歧視的悲歌。

黑人獨自上街總當成罪犯遊蕩

Shola Richards坦言，在居住的社區已有四年多，但從未試過獨自輕鬆行逛，每當獨自出門的時候，內心總是膽戰心驚，因身高6呎2吋的他，往往被認定為四處遊蕩的黑人罪犯。

縱使他知道自己沒有犯罪前科，但仍會被白人警察扣上罪名，令他感到沮喪。有次他在家附近，無故被警方攔截盤問，甚至被鎖上手扣十多分鐘。雖然警方最後放走他，但當他回家見到妻女時，得悉妻女打開窗戶目睹了一切，令女兒受驚。

▲ Shola Richards經常與女兒一同出門，才免受歧視。（Shola Richards's facebook）

牽著女兒的手才被視作慈父

自此，他的女兒留下心理陰影，堅持要陪爸爸出門。Shola不得不承認，有妻女和愛犬陪伴出門，自己才不會被歧視。

惟有牽著女兒的手一起放狗，我在白人眼中才像個溫柔的爸爸和寵物主人。

而Shola亦不希望女兒身受其害，揚言會繼續牽著現年8歲女兒的手，以互相保護。

Shola對於有白人警察因粗暴壓頸逮捕，而殺死了一名黑人，他深有同感，並理解那位黑人的恐懼。然而，他的白人朋友完全無法理解這種恐懼，甚至仍相信不存在種族主義，但他堅實地指出︰

種族主義非常真實的。如果你是白人，而你仍對此保持沉默，那麼我真的不知該說甚麼了。

帖文獲得逾2萬次讚好，逾4萬次分享，不少網民深表同情及被相片所感動，亦有黑人網民留言指有共鳴，種族歧視確實存在，希望所有人都可以平等共處。

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責任編輯︰林綺玲