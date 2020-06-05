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【自助餐優惠】海景嘉福洲際酒店海膽生蠔海鮮自助晚餐　官網訂座4位72折優惠

休閒 11:56 2020/06/05

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

選用來自加拿大的赤海膽，分量十足而且味帶甘甜。（相片來源：餐廳提供）

本地疫情雖然有點反覆，但已算逐漸受控，不少酒店自助餐陸續回歸。尖沙咀海景嘉福洲際酒店的海景咖啡廊重推自助晚餐，以海鮮為主題，更以法國生蠔及加拿大赤海膽為重點，供應8款不同主題美食。還有多款凍海鮮及時令荔枝芒果入饌的甜品，萬勿錯過。

現在於官方網上商店訂購成人自助晚餐4位有72折優惠，除開每位約523元至581元，相當抵食，訂位按此

所有生蠔即叫即開，確保新鮮。（相片來源：餐廳提供）

海膽生蠔無限量供應
 
自助餐有即開法國Fine de Claire生蠔，每晚無限量供應。另外還有多道生蠔菜式，包括三重芝士焗蠔、砵酒焗蠔及酥炸生蠔等。海膽選用加拿大赤海膽，即叫即製的海膽手卷及三文魚子海膽軍艦也是必吃回本菜式。還有冰鎮加拿大松葉蟹腳、青口、翡翠螺、大蝦等海鮮及多種日式刺身可慢慢品嚐。

自助晚餐亦特別以荔枝及芒果炮製出10款甜點，如黑松露芒果芝士蛋糕、芒果黑芝麻卷、荔枝青檸戚風撻及荔枝綠豆馬薺糖水等，另有Haägen-Dazs雪糕任食；每位客人可額外獲得澳洲珍寶生蠔一隻。

海景咖啡廊重開自助晚餐，以港人最愛的海鮮作主題。（相片來源：餐廳提供）

海景咖啡廊
地址：尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店M層
電話： 2731 2860
供應日期：即日至8月30日
供應時間：6:30pm-10pm
價錢：（周日至四）成人638元、小童398元；（周五、六、公眾假期前夕及公眾假期）成人708元、小童 458元
 

記者：張頌婷

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