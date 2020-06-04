【網購成癮】丈夫憂物流過程附病毒禁妻淘寶　 太太網上呻苦被網民嘲諷︰淘過個老公

▲ 本港有名丈夫要求妻子不淘寶，希望杜絕經包裹染病的風險，令愛網購的太太難堪。

不少女士愛網購，近月在新冠肺炎疫情全球大流行下，網購者大多會做好消毒措施，避免接觸附有病毒的郵包而染疫。本港有一名丈夫要求妻子不淘寶，希望徹底杜絕經包裹染病的風險，愛網購的妻子不知如何是好，向網民徵求意見。

昨日（3日）在facebook組群「淘寶開心share」，有名女網民發帖表示丈夫要求她近日不可以淘寶。事源是近日香港出現未能查證源頭的新冠肺炎感染個案，當中更出現數名在葵涌嘉里物流温控貨倉工作的確診者，丈夫擔憂網購貨品在物流過程沾上病毒，有機會將病毒帶回家。

消毒網購包裝盒

妻子認為丈夫過份緊張，疫情下許多人取包裹時立即消毒包裝盒，盡快丟掉外盒，並徹底清潔雙手，她亦不例外。

我每次都拆哂箱再噴消毒先入屋，咁都唔夠殺菌咩？其實我覺得自己做得都好足。

人妻感無奈，惟丈夫很認真叫她不要淘寶，因此在網上問「大家點睇」，她未決定是否要聽從丈夫意見。

有網民支持繼續網購

網民持不同的意見，有人支持她繼續淘寶，直言去街市買菜買生果都是來自內地，不能驚得太多，又表示「要驚就不要淘，要淘就不要驚」。

更多反對堅持網購

更多網民支持女網民聽從丈夫勸說暫停淘寶一會兒，無謂因而影響夫妻感情，最重要是家為萬事興。有網民啜核抵死地留言︰「淘寶好重要？定另一半重要？嗱嗱聲放走個男人攬住淘寶過世啦」、「離婚咪可以繼續淘」、「淘過個老公」及「收完貨趕老公出去隔離14日」等。

另外有網民突破「盲腸」，表示丈夫是以防病毒為藉口，要求妻子減少網購。留言︰「我諗你老公實情係驚個荷包危險多啲」和「搵藉口唔想你再淘寶敗家」。

醫生︰清潔物品表面需要浸及抹

有網購者會為包裹噴灑消毒劑，本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指出，任何的清潔液與物件接觸都要留意接觸時間，如果向物件噴灑方式，不知道物件可以接觸多少清潔液，相信份量及劑量很少，不太有作用。如果要清潔表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，同時要留意有足夠的時間停留及抹。

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責任編輯︰王俊賢