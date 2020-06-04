涉勒斃6歲男孫外婆自辯稱患抑鬱　案發前兩天曾向街坊透露「好想死呀同個孫仔」  

▲ 55歲外婆被控謀殺。（經濟日報資料圖片）

55歲外婆涉勒斃6歲男孫被控謀殺，案件今(4日)於高等法院續審。被告自辯時指因兼職工作及全職照顧死者致感到壓力大，加上她察覺到死者行為有異，曾發脾氣指要「鍊死你」及「撼頭埋牆」，故曾帶同男孫求診。被告形容自己情緒十分低落及感到擔憂，案發前兩天曾向街坊表示「好想死呀同個孫仔」，其後她曾致電香港撒瑪利亞防止自殺會求助。

外婆涉勒斃6歲男孫案 警員指被告稱男孫患病長大後生活困難



被告簡桂芳（現年55歲），被控1項謀殺罪，控罪指她於2018年3月18日，在香港謀殺男童鄭霆軒。



被告自辯時指，自93年患情緒抑鬱，曾因丈夫賭錢及有外遇離家而割脈企圖自殺，曾到威院求診精神科及留院3周。被告稱先後誕下兩名女兒，次子於2歲時因血癌離世。被告稱丈夫2004年丈夫離家，並取去其首飾，因丈夫債台高築，故曾有人上門追債，她曾因此情緒不穩，將自己綑綁於窗花企圖上吊自殺，最終被幼女救回一命。被告指當時會往醫院覆診，記得便會服藥，盡力以意志醫治自己。

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被告續供稱，幼女於20歲誕下死者，幼女經常遭男友打罵，兩人最終分手收場。被告指曾著女兒申請綜援，惟因被告有工作而不符合申請資格，遂與兩名女兒商量後，著幼女搬離單位，由她全職照顧死者，兩名女兒則分別支付2,000至3,000元家用給她，惟長女其後因辭去工作而停止支付家用，被告遂開始兼職工作。



被告指死者4歲時曾因不懂得計數而大發雷霆，又曾因遺失砌圖而向被告說「鍊死你」及「撼頭埋牆」。被告供稱擔心死者的行為，她經常感到「好驚」，擔心死者患精神病。被告稱曾帶死者到威院求診，並轉介與心理醫生會面，經社工轉介後參加親子關係活動。



被告強調重視品行多於學業，因死者經常「郁來郁去」，又曾被同學稱呼為「傻仔」，她因此感到十分擔心。被告指案發前兩周情緒十分低落及擔憂，當時依靠幼女支付的1,000元家用、傷殘津貼及兼職為生，當時亦已忘記服藥。



案發前兩天，被告稱與死者參與學校舉行的親子日活動時，死者以黑色底繪畫，中間畫了一隻太空船。被告供稱當時感到擔心，為何死者的世界只有黑色，被告遂用黃色筆加上月亮及星星，加添顏色。



被告供稱自2018年3月初開始失眠，因兼職時間緊迫，加上照顧死者太緊張，每天只能入睡1至2小時，以致情緒非常低落及善忘。及至3月16日，即案發前兩天，被告稱因感到不舒服，遂致電街坊談提及「好想死呀同個孫仔」，街坊著她致電香港撒瑪利亞防止自殺會。

被告供稱當晚11時致電香港撒瑪利亞防止自殺會，提及失眠及擔心死者學業及行為問題，被告表示「想同佢一齊跳樓」。被告指對方回應有兩個方法，首先如被告所說照辦，其次是繼續照顧死者，直至數年後被人帶走，被告便不能再與死者見面。被告說罷於庭上伏在證人台上痛哭，聆訊下午續。

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記者：林育慧