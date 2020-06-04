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康文署封鎖維園　尹兆堅斥阻六四悼念

政治 15:37 2020/06/04

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尹兆堅批評康文署政治打壓，目的是要阻止悼念六四。（民主黨提供）

今日為六四事件31周年，往年支聯會都會在維園舉行燭光晚會，但今年卻首次被禁，遭警方發出反對通知書，就連管理維園的康文署，亦將維園足球場以鐵馬封鎖。支聯會常委、民主黨立法會議員尹兆堅批評，康文署刻意封鎖維園，顯然是政治阻撓，配合政權的打壓。

尹兆堅批評康文署做法卑鄙，試圖將大量市民逼在維園外的街道聚集，製造群眾風險，向警方提供拘捕市民的機會，直言今次康文署動機昭然若揭，是要限制六四晚會。

尹兆堅又提到，支聯會願意遵守「限聚令」，以8人一組分隔悼念，但仍遭到警方反對是明顯的打壓，目標是令維園晚會徹底無法舉行，強調自己會在立法會會議後即赴維園，協助及保護自發前往維園悼念的市民，而支聯會與區議員辦事處和地區組織合作，將在各區分發白蠟燭和杯托，方便市民在街頭進行個人悼念活動。

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責係編輯：陳宛彤

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