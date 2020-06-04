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迪士尼動畫《靈魂奇遇記》入選康城影展　不設金棕梠等獎與其他影展合作舉行　

娛樂 15:38 2020/06/04

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迪士尼動畫《靈魂奇遇記》入圍康城影展。

原定上月舉行康城影展，因受疫情影響延期，大會表示因考慮到「所有電影工作者的努力，我們不能要他們全部等到2021年，所以我們決定繼續選片工作，並改變影展形式」。

康城在今天公布入選的影片名單，不過本屆影展取消頒獎典禮，即不設立如金棕梠等獎項，同時也不分單元，並以合作形式舉行，入選影片將於各國電影節放映，卻能冠上「康城影展」榮譽。有關方面已與加拿大多倫多、韓國釜山等國際一級影展聯絡。

康城影展今日公佈名單當中，有杜琪峯、洪金寶、許鞍華、譚家明、 袁和平、徐克及已故導演林嶺東合導的電影《七人樂隊》（前名《八部半》），以及《屍殺列車》續集《屍殺半島》、《下女》導演林常樹的《天堂》、河瀨直美新作《真實母親》、內地導演魏書鈞的《野馬分鬃》。

《法蘭西諸事週報》

至於大卡士電影，有泰達史雲頓（Tilda Swinton）、基斯杜化華茲（Christoph Waltz）、奧雲韋遜（Owen Wilson）、伊莉莎白莫斯（Elisabeth Moss）等巨星參演的《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）。

動畫方面，有日本吉卜力工作室的《蜈蚣與女巫》、迪士尼動畫《靈魂奇遇記》（Soul）。

撰文 : TOPick柴犬出動

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