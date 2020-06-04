【熱到中暑】天氣酷熱最高33度　急症室醫生剖析中暑症狀

▲ 天氣酷熱最高33度。

香港天文台發出酷熱天氣警告，並於多區錄得32度高溫，其中上水區更錄得33.1度。據地下天文台，青衣、西貢、上水體感溫度分別達41.2°C、40.8°C及40.3°C，市民應注意避免長時間在戶外活動，預防中暑。

天文台發言人指高空反氣旋正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣；正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。此外，驟雨正影響廣東沿岸。下午部分時間有陽光及酷熱。今晚大致多雲。吹和緩南至西南風。

據地下天文台下午3時30分數據，長洲的酷熱指數全港最高，達46.6°C，而青衣、西貢、上水、流浮山也逾40°C。

地下天文台台長方志剛過往受訪問時解釋，「酷熱指數」等同體感溫度，計算是根據美國國家氣象局的公式，用溫度及濕度計算出來，酷熱指數的特點是簡單易明，當指數超過40度時，戶外工作或活動就要留意補充水份及適時休息；指數超過45度時，酷熱的感覺會相當明顯。

預防中暑

仁安醫院急症科副主管老永基醫曾接受TOPick訪問時指出，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion），及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

熱痙攣

主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

熱衰竭

若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

熱中暑

最危險的便是熱中暑，熱中暑患者的體溫可上升至超過攝氏40度以上，而汗水又帶走大量電解質，患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。

炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。

他又提醒，有些老人院沒有開冷氣，加上長者本身多病及服用藥物等等，即使在室內亦有機會中暑，而4歲以下兒童身體調節體溫的能力較差，也容易被熱力所傷。

處理中暑三步曲

1. 全力降溫

第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

2. 補水要視乎神志

假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

3. 打999求救

熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

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責任編輯：楊宛茜