【死裏逃生】台媽剖腹產後突休克搶救9小時　輸血逾百包全身瘀青：生孩子真是用命換

▲ 台媽生產後突休克，經9小時搶救方逃出鬼門關。

很多朋友一直期待著我生產後的喜訊，但突然我就像是人間蒸發了一樣，完全沒有音訊！

是的！我真的是突然離開了這個世界，從自然產突然改成剖腹產然後突然的休克了！

小孩很健康的剖腹產下，在縫合後的5分鐘，我突然失去了心跳脈搏，失去意識！醫生發現後立刻開始急救，這急救，從晚上7點多急救到隔天凌晨的4點多才穩定了我的生命跡象！花了長達9個鐘頭的急救，我身上的血液也全換過了一遍，雖然肉體器官還是自己的，但醒來至今，我還在努力的適應感覺已破損不堪的軀殼。

▲ 陳智虹的肩膀插入導管。（陳智虹授權圖片）

在重症加護病房住了大約一週的時間，從手部被約束著，身上插滿大大小小我不認識的管子、不能亂動的身體、無法說話表達、無法自理！身邊都是忙碌的醫護人員，腦袋還不清楚自己發生了什麼事！等待親人來探望時，才真正了解來龍去脈！

重症加護病房的這一週，我表現的非常好，好的可以讓醫護人員放心的解下我手上的約束帶（以防病人拉扯身上的管子），形容的風趣點～我過了一週的皇上生活，我不需要開口，定時有人來翻身、拍背、換姿勢，我想做高點，她們就幫妳挪高，想躺平，她們就幫妳調整到你舒適的位置，不需張口，就能吃到營養（罐鼻胃管），上廁所有人幫你擦屁股、擦澡、刷牙⋯等。原來皇上生活不過就如此嘛！但我還是適合老百姓的勞碌命，什麼都自己來比較自在～

醫生說我真的很堅強！

居然可以在這麼短的時間裡，恢復的這麼快！跟第一天急救完的我真的差超多的！（聽說第一天腫的比豬頭還要像豬頭，光是輸血就輸了上百袋）

全身插的大小管子，我也搞不清楚是多少支，全身的皮膚比家暴還要可怕的瘀血，全身器官分解又放在一起勉強適應的感覺，還有⋯為了止血救命，子宮也做了切除！

這些日子下來，我只有其中一天好想哭、也大哭了！那是轉到普通病房的第一天，嘗試著站立、行走，但身體真的痛到爆！覺得這根本不是我的身體，支離破碎的感覺，害怕無法恢復原本的運作，這輩子沒見過這麼醜的自己！我原本不是最美的孕婦嗎？怎麼現在成了這副模樣⋯⋯

▲ 搶救後，陳智虹的手臂全是瘀青。（陳智虹授權圖片）

我也生氣我原本也是個不會有任何不舒服的產婦，應該是更理所當然的順產，怎麼會變成這樣！至今連剛出生的孩子都沒見過面、沒抱過他、聲音也沒聽過⋯！

但我知道，我只是想好好的哭一場，發洩一下！因為我不想身邊的人擔心，我知道我很正面，遇到了就是想辦法解決！我想趕快恢復，讓一切回歸正常！我的哭泣，會造成身邊更多人的眼淚！所以，就這麼一晚，我好好的發洩一下⋯

發此文是希望看到男性你真的要感謝願意為你生寶寶的老婆，除了懷孕過程真的很多準媽媽都是過著很不舒服的日子，到了生產這天還要面臨上天是否會給妳考驗！順產的話，接著又要面臨無限循環的哺乳和育嬰生活！這些⋯⋯都只能自己含著淚水獨享這些痛和苦！若不順產，也是只能自己去感受那些痛和苦不堪言的未來！真的是沒有人可以替妳分擔⋯

看到此文的女性，也不要太害怕！主治醫師自己都說26年沒遇過這樣的例子！我真的是中了超級大樂透！只是，生子真的一大考驗，絕對要為自己好好照顧自己！

謝謝當天半夜趕來開刀房為我祈禱的親友們，因為有妳們在身邊，我逛了一圈鬼門關還是覺得有妳們在的地方最好！所以我回來了！

謝謝知道了消息在遠方的好朋友，不斷的祈禱乞求我果然恢復快快棒棒！

謝謝辛苦到處為我祈求平安福的親友們，真的把快速的離開加護病房！

辛苦我身邊快嚇死的另一半和我最愛的寶貝，大概也把你們半條命都嚇沒了，我回來囉！會更好好的愛你們的！

謝謝把我救回來的榮總醫療團隊，沒有你們馬不停蹄的搶救，我連這軀殼都享用不到了！

謝謝來幫我治療的每一位醫師，不只是盡心盡力，也不斷的給我鼓勵！

謝謝加護病房的護士們，每天看著妳們真的覺得這行業不是人幹的，真的是天使來的！

就不附上太血腥不堪入目的照片，或是現在臃腫傷痕累累的自拍照了！只放了3張身上的傷口已做代表和紀念了！

等我養傷康復後，我還是會回到職場的喔！不用擔心～我還是很愛工作的！

文章獲「陳智虹」授權轉載。

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