【本地遊】坪洲慢活寧靜度周末　街坊帶路遊覽島中島逛文青社區

▲ 這個周末，不妨由街坊帶路遊覽坪洲這小島。

離島之中，坪洲向來不是遊人首選。就如居民所描述，這個恬靜小島並非為玩樂而設，沒有觀光景點、也沒有旅遊配套，只是一個給人居住的寧靜社區。這卻成為了坪洲一個獨特之處，在這大面積不足1平方公里的小島之中，發掘出不為人知的隱藏趣味。坪洲外形像一個「凹」字，陷下去的地方是東灣，南、北面分別稱為南灣和北灣。

▲ 走在坪洲的天涯海角，左邊是銀洲仔亭，更可看到交椅洲及港島。（張頌婷攝）

首創單車咖啡

我們由坪洲居民阿逸帶路，先到中心永安街走一趟。這裏有最受遊客歡迎的「打卡舖」，如以蝦多士馳名的祺森士多、必吃炒通粉的金源冰室等，亦有近年才進駐的文青小店陸日小店及前舖。很多店舖也在星期一休息，甚至只在周末才開門，平日到訪就能享受島上寧靜的一面。

▲ 3年前搬進坪洲的阿逸任職咖啡師，對小島瞭如指掌。（張頌婷攝）

阿逸在坪洲居住3年，他本身是咖啡師，因一次探訪住在坪洲同事而愛上這小島的閒適幽靜，結果順勢自己也搬進來。他說：

坪洲有充足的生活空間，卻不像長洲、南丫島般充滿遊客，每天也對著大海，慢活步調很適合自己。這兒社區氣氛很好，我們自稱島民，會互相打招呼，很有人情味。

他剛剛在過去5月，創立了「騎住鳳凰沖咖啡」這品牌，與餐廳合作，推著單車在門前賣精品手沖咖啡。本身他以為遊客生意為主，結果卻是街坊客較多：

單車是坪洲島民生活的一部份，客人中有老有嫩，他們對手沖咖啡很好奇，也很喜歡我們做的蛋糕，認識了更多街坊。希望將來可以做到流動咖啡店般，走到街上甚至市區沖咖啡。

▲ 阿逸平時多在甘豐食店門口擺檔，今次特別將單車推到東灣沖咖啡。（張頌婷攝）

推介無人沙灘小離島

阿逸推介了兩個他個人很喜歡的地方，穿過大街來到了東灣，附近沒有海鮮酒家及遊樂設施，沙灘上連救生員也沒有，連海浪也是平靜的。有人在划直立板、有人在玩遙控船、有人在岸上釣魚及放狗，沒有康文署規管理下自由活動。東灣旁還有一座龍母廟，亦有涼亭、燒烤場等設施，遠處有香港島的高樓作背景，阿逸不時來這兒看海。

另一個地方是位於北灣的大利島，這個「島中島」有小小的橋連接，島上曾經有一間大利灰泥廠，現時只有廢物轉運站及污水處理廠。不過因為遊人稀少，是看日落及放空的好地方，不少居民也來大利島跑步、釣魚、踏單車，小小的石灘上有塊海龜石，也是看日落的好地方。入口處更有坪愉徑，可以看到直昇機坪、寶翠海灘及暱稱為史諾比石的釣魚石等。

▲ 大利島為一橋之隔的小島，原本茂盛的灌木已被斬去，現在還有碼頭及小沙灘。（張頌婷攝）

牛皮廠變藝術村

原來坪洲曾有三大重要的出口工業，包括灰窰業、火柴業及牛皮廠。另外還有全東南亞最大的「大中國火柴廠」、鋼管廠、傢俬廠、造船廠、紡織廠、牛皮廠等，還有陶瓷、繪畫加工廠、藤織及其他小型手工業。

島上最蓬勃時期曾有過百間廠房，現時當然不復見，最為人知應是仍然營業的超記瓷廠，遊人可以購買及自畫瓷器。舊有的牛皮廠只剩空殼，不過因為2010年被評為三級歷史建築，現改建成藝術村，四處放滿很有風格的裝置藝術，還有一間小型cafe，可以在充滿獨特藝術風格的庭園中休憩，還有可愛的小狗陪伴。

▲ 牛皮廠佔地很廣，現屬私人擁有，四處放滿裝置藝術品。（張頌婷攝）

傳統寺廟求子孫

島上亦有多間傳統寺廟，當中包括海島居民大多信奉的天后宮。現為二級歷史建築，外型精緻，內裡存放著鑄於清朝1753年的銅鐘文物。

另外坪洲金花廟也是當地特色廟宇，供奉金花娘娘，建於清朝1762年，於1970年代重修。聞說求子求孫非常靈驗，每年一度的金花誕，坪洲居民亦會舉行慶典。粵劇名伶關德興師傅亦是善信，去世後被封為「護法大將軍」，其肖像放在金花娘娘的左邊受人供奉。另外還有龍母廟、仙姊廟、道德善堂及圓通講寺等多間歷史宗教廟宇，有興趣也不妨逐間參觀。

▲ 坪洲的廟都屬於小型，金花廟外型簡單，充滿民間傳統美學。（張頌婷攝）

山頂遠眺港島海景

位於東南部的手指山是島上的最高點，只高95米。路段大部分也是石屎及油柏路，不算難行，不過上山頂要走三百多級石級，遮蔭地方亦不多，而且中途沒有補給站及廁所，出發前緊記要帶備充足水源。

山頂上設有鳳萍亭及三角測量站，可遠眺青馬大橋、迪士尼樂園及愉景灣一帶的景致。經過坪洲家樂徑的路旁分支，就可以前往銀洲仔亭。這兒視野開揚，270度無敵海景盡在眼簾，面對著銀洲小島、遠處的交椅洲，怪石及浪花拍岸，是坪洲最美麗的風景之一。

▲ 沿著銀洲仔亭的步道一路向下走，就可以去到海邊觀景點。（張頌婷攝）

中環6號碼頭前往坪洲渡輪

船期：約45分鐘一班

票價：星期一至六 普通渡輪$15.9，快速渡輪 $29.6；星期日普通渡輪$22.8，快速渡輪 $43.5，小童及長者半價。

查詢：2815 6063

記者：張頌婷