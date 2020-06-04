【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓多宗確診未確定源頭　環境局：疑喉管為傳播途徑

▲ 祿泉樓10及12室單位需要疏散，當局要徹底檢查喉管情況。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情反覆，瀝源邨祿泉樓今日（4日）再多一名住戶初步確診，是一名72歲男患者，患者出現發燒徵狀，送到沙田威爾斯醫院接受治療，情況穩定。據了解他本身住在11樓。另外新增一宗初步確診，患者是一名72歲男住戶，即看：https://bit.ly/3ctcTfn

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於他與早前確診個案的兩夫妻及另一位患者一同居於12單位，另有一位患者居於10單位，為安全起見，將撤離祿泉樓10及12室單位的住戶，以作撤底檢查。

環境局副局長謝展寰星期二凌晨曾與袁國勇及衞生防護中心，有兩個單位與12單位同層，喉管及氣喉都沒有明顯的損毀，以及12單位同層的單位是對面，喉管是分開系統，數個單表示位情形與環境因素有關，包括大廈出位要推門，信箱都可以是傳播的因素，有可能是透過接觸傳播。當日認為不需要疏散。

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不過由於今日有一宗初步確診個案同涉12室單位，不排除喉管是另一傳播的途徑，需要檢查詳細喉管情況以及作出消毒，估計病毒可經多方面傳播。

他表示，10及12室單位的糞渠是分開的，不是同一條渠，不過有通氣位，可以在沖廁時排氣。而此棟大廈的設計是將10及12室單位的馬桶氣喉連接，如果運作正常不應該會互通，不過如果中間有改裝或者改動，不排除出現傳播的情況，需要撤底的檢查。

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記者：伍瑋瑋