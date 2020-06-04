【飛虎之雷霆極戰】傳力追緋聞女友陳嘉桓閨密余香凝　黃宗澤被踢爆後杯葛Jennifer

▲ 黃宗澤傳力追《飛虎之雷霆極戰》余香凝。

正有新劇《飛虎之雷霆極戰》熱播的黃宗澤（Bosco），公認是TVB其中一位黃金筍盤，Bosco自跟胡杏兒結束8年情之後，多情的Bosco與分別傳出與柳岩、楊崢和日模JUN等地下情，最新的緋聞女友是陳嘉桓。

近日有報導指，黃宗澤在拍攝《飛虎之雷霆極戰》期間，對同劇余香凝（Jennifer）大獻殷勤。

可是因余香凝跟Bosco緋聞女友陳嘉桓屬好友，故跟Bosco不過電，有傳陳嘉桓更為此向Bosco問罪！

▲ 黃宗澤與陳嘉桓一直傳緋聞。（取自IG）

【飛虎之雷霆極戰】好老闆黃宗澤奉行「三不政策」 不結業不裁員不減薪：我會撐住

現年39的黃宗澤，向來有不少緋聞，3年前因拍《守護神之保險調查》，跟年輕12年的陳嘉桓（Rose）疑日久生情，發展地下情，陳嘉桓更多次被拍到出入Bosco家中，又經常現身男方的蠔吧，有如老闆娘，不過，二人對外界聲稱只如「兄弟」關係。

近日有傳黃宗澤在拍攝《飛虎之雷霆極戰》時，對同劇的余香凝生好感，拍劇期間多次獻殷勤，又主動約女方食飯。

余香凝跟陳嘉桓屬好朋友，亦知道Bosco跟好友是緋聞情侶，故拍劇時沒有答應Bosco的邀約，更有指余香凝向Rose「告狀」，因此令Bosco跟Rose為此爭執。

▲ 陳嘉桓與余香凝是好朋友。（取自IG）

傳Bosco跟Rose曾陷三角戀

自此一役，黃宗澤疑因此對余香凝不滿，拍劇不止不再理啋，更向公司表示不會跟對方一起做宣傳，以及以後不想再跟對方合作，實行對女方「封殺」！

被形容個性貪玩的黃宗澤，自8年前跟胡杏兒分手，便未有固定情人，同時又不乏桃花，除跟陳嘉桓緋聞傳足三年，可是Bosco被指在內地拍劇，暗交內地女星張沙沙，對方更一直以為自己是正印。

▲ Bosco跟張沙沙結緣於內地劇集《最好的我們》。

【緋聞男女 】傳陳嘉桓搬離黃宗澤愛巢 疑似Bosco內地女友來港宣示主權

早前便有傳張沙沙來港，在黃宗澤（Bosco）正日生日當天，到男方拍攝片場高調探班，以宣示主權。

當時，陳嘉桓被指因此遭男方要搬離同居住所，以讓Bosco招待張沙沙。

黃宗澤對於與張沙沙及陳嘉桓的三角戀的傳聞，回應媒體表示只是笑話而並非事實，指與她們只是朋友。

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