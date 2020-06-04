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【口罩供應】SOSo Mask今晚6時於地鋪開售口罩　成人及學童口罩￼￼￼￼每盒$90起【附地址詳情】

精明消費 16:29 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

SOSo Mask於今晚（4日）在地鋪開售口罩。（圖片來源：SOSo Mask Facebook）

新冠肺炎未息，市民仍需搶購口罩，SOSo Mask 逆境同行的老闆鄭生特別安排今晚於油麻地廣東道558號地舖現貨出售不同款式的SOSo Mask，當中包括學童口罩。

SOSo Mask 逆境同行的老闆鄭生得知很多人在購買口罩上依然出現困難，他今日（4日）在Facebook宣佈將於今晚6時開始在破天荒在油麻地地舖發售口罩，希望可以令更多人買到口罩。

口罩每盒售價分別是$90及$100，資料如下：

1.　學童口罩￼￼￼￼（142cm x 87cm）（25片）

2.　平裝版藍色口罩（174cm x 94cm）（30片）

3.　平裝版紫色口罩（174cm x 94cm）（30片）

4.　5片鋁片包裝晴天藍色口罩（174cm x 94cm）

5.　5片鋁片包裝櫻花粉紅色口罩（174cm x 94cm）

6.　5片鋁片包裝羅蘭紫色口罩（174cm x 94cm）

￼鄭生表示，以上1，3，4，5及6每款每人限買一盒￼（即是每款都可以各自買一盒），而2限買兩盒。

口罩規格如下：

  • 香港製造
  • VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
  • 美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
  • 歐盟醫用器材認證 等級1
  • 可燃性級別1
  • 合成血液阻擋能力120 MMHG

￼鄭生勸諭買家不要早到，他避免排長龍的情況，特意安排頭粉（Facebook專頁頭號粉絲）優先於下午6時至7時￼￼購買，其他人可於下午7時半至8時半到場購買￼￼。

為方便買家，鄭生會在開售途中開直播，交代即時貨量，避免買家排隊及撲空的情況。此外，因人手安排問題，鄭生指兒童的顏色口罩相信需要下星期才可開售。

購買地點：油麻地廣東道558號地舖

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責任編輯：王芷瑩

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