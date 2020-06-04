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民主派無視梁君彥警告　會議廳內為六四事件默哀　

政治 16:23 2020/06/04

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尹兆堅提出為六四事件默哀64秒，但立法會主席梁君彥不批准有關要求。（民主黨提供）

立法會今日（4日）續會，繼續審議國歌法。支聯會常委、民主黨立法會議員尹兆堅於會議開始，便提出為六四事件進行默哀，但立法會主席梁君彥不批准。

多名民主派議員身穿素色衣服出席會議，並在桌上展示「毋忘六四，人心不死」的標語和白色花束。佩戴黑色口罩、身穿寫上「人民不會忘記」黑衣的尹兆堅於會上提出，容許立法會為六四事件默哀64秒，悼念六四事件31周年。

梁君彥表示，根據慣例及《議事規則》，立法會只會在會議開始前進行默哀，不會在會議暫停後復會或會議中途進行，要求議員以其他場合進行默哀，並邀請保險界陳健波為國歌法發言。

民主派議員於陳健波發言期間站立默哀，於默哀完結時高呼「毋忘六四」等口號，遭梁君彥警告保持寂靜，否則會視為行為不檢，多名民主派議員之後離開會議廳。

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責任編輯：陳宛彤

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