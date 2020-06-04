【國歌法】建制譴責陳志全朱凱廸潑投擲穢物 　廖長江：不排除要求立即三讀表決

▲ 建制派譴責陳志全、朱凱廸，於會議期間潑投擲穢物。 （馮漢柱攝）

立法會中午就《國歌條例草案》展開三讀辯論，人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸在議事廳潑有機肥料抗議，現場傳出惡臭，代主席李慧琼宣布暫停會議。

建制派立法會議員予以強烈譴責，建制派「班長」廖長江表示，當時會議正審議國歌法草案，卻因有關行為活生生被中斷，更有立法會工作人員受襲擊，認為極可能構成刑事罪行。

他又指，立法會主席梁君彥早上已預告，會於今日下午五時請官員發言，認為民主派的行為導致會議暫停，是剝奪議員發言及立法會審議法案的權利。廖長江表示，待立法會職員的清潔議事廳工作完成後，相信稍後會重開會議，又不排除要求大主席立即三讀表決。

民建聯何俊賢批評，兩人做法有如威脅投贊成票的議員，擔心如果支持《國歌法》，下次可能會受襲，擔心自己及家人受威脅及恐嚇，指做法影響香港核心價值。

工聯會郭偉強則形容兩人抗爭手法下流，不會為香港帶來任何好處，促下屆立法會能於議事規則委員會，就行為極不檢點議員訂立罰則，如扣減薪酬或罰「停賽」，禁止他們開會。

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記者：李淇