【新冠肺炎】瀝源邨祿泉樓72歲男住戶初步確診　祿泉樓10及12室單位須疏散

▲ 瀝源邨祿泉樓10及12室單位的住戶需要疏散。

新冠肺炎疫情反覆，早前瀝源邨祿泉樓爆發小型群組感染個案。本港今日新增一宗初步陽性個案，涉及一名72歲男子，同樣居於瀝源邨祿泉樓。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於他與早前確診個案的兩夫妻及另一位患者一同居於12單位，另有一位患者居於10單位，為安全起見，將撤離祿泉樓10及12室單位的住戶到檢疫中心隔離檢疫14天，涉及20多戶、不足100人，當局會要求他們交出第二次深喉唾液樣本，以免有隱性傳播。

她續指，至今共收回祿泉樓居民約1200個樣本樽，全部樣本結果呈陰性，惟仍有6戶未能聯絡，已要求警方協助，並發出強制檢測令。

▲ 衞生防護中心職員到場。（陳國峰攝）

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她又指，由於涉及病人私隱問題，不能透露確實的單位號碼，但有關單位是祿泉樓的中層位置，原先有中層單位出現確診，樓上兩個座向12室單位其中一個是初步確診個案；而樓下座向10室單位則是確診個案。她強調疏散大樓的決定視乎大樓結構問題，如果出現喉管等不能控制問題，居民做了很多環境衞生措施仍未能解決。

環境局副局長謝展寰補充指，環境因素可以透過消毒和市民的衞生措施可以解除，但大廈的結構性問題，需找到相關問題所在並作出修正，所以進行撤離並作出詳細的檢查和修正。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩、陳子謙