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【2020父親節】東海堂聯乘日本合金車推父親節蛋糕　TOMICA歷險之旅優先訂購享83折優惠

精明消費 16:48 2020/06/04

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

arome東海堂首次與日本著名合金車品牌TOMICA聯乘，帶來「TOMICA歷險之旅」父親節蛋糕系列。

父親節快到，arome東海堂首次與日本著名合金車品牌TOMICA聯乘，帶來「TOMICA歷險之旅」父親節蛋糕系列，為爸爸送上無限驚喜。此蛋糕系列由6月9日起於全線arome東海堂分店推出。優先訂購可享83折優惠。

「TOMICA歷險之旅」蛋糕設計概念，加入TOMICA具代表性的迷你玩具車盒及玩具車款於設計之中。加入朱古力裝飾，旁邊放滿草莓及藍莓。（東海堂提供）

日本品牌TOMICA迷你車一向以細緻造工及富變化車款為賣點，吸引一眾忠實粉絲收藏。arome東海堂今次特別以立體的迷你歷險車道作「TOMICA歷險之旅」蛋糕設計概念，加入TOMICA具代表性的迷你玩具車盒及玩具車款於設計之中，以及朱古力裝飾，旁邊放滿草莓及藍莓。

「高雅紳士」蛋糕面層放上車厘子並以朱古力忌廉作點綴，加上鬍子造型朱古力，內層則以朱古力慕絲配搭濃厚的黑朱古力軟心、白朱古力及榛子脆脆。（東海堂提供）

另一款父親節之選是以啞緻絨面及亮麗鏡面交織的「高雅紳士」蛋糕，面層放上車厘子並以朱古力忌廉作點綴，加上搶眼度十足的鬍子造型朱古力，內層則以朱古力慕絲配搭濃厚的黑朱古力軟心、白朱古力及榛子脆脆，既有多重口感又有高雅外表。
 
TOMICA歷險之旅草莓慕絲及藍莓醬朱古力蛋糕 (約1.6磅)，零售價 $269，6月9日起於全線東海堂分店推出。高雅紳士榛子朱古力慕絲脆脆蛋糕 (約1.2磅)，零售價 $249，6月11日起於全線東海堂分店推出。

兩款父親節蛋糕的優先訂購83折，優惠期為6月9日至6月18日。arome東海堂查詢電話：2739 1328，優惠詳情可瀏覽訂購網頁

記者：Mandy

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