「的總」斥UBER蠶食前線的士司機生計　促港府勿視而不見

▲ 的士司機從業總會於今(4日)指，據聞叫車平台(UBER)公佈將在新加坡的公司遷移到港，該會直指UBER為非法經營，惟港府對此「視而不見」，該會不能接受。(經濟日報資料圖片)

的士司機從業總會於今(4日)指，據聞叫車平台(UBER)公佈將在新加坡的公司遷移到港，該會直指UBER為非法經營，惟港府對此「視而不見」，該會不能接受。

的士司機從業總會指，世界很多國家或地區已經取締UBER的非法經營，包括新加坡，認為現在港府反其道而行之，對UBER的非法經營視而不見，讓UBER司機進行非法經營，令的士同行非常憤怒。



該會總秘書長黃大海指，曾向UBER提出要以合法公平之道營商，UBER進入香港以各項非法經營手段招攬司機，租用汽車進行非法載客取酬活動，擾亂香港正常的合法的士營運，他們以非法不正當的營商手法，蠶食在一線辛勤工作的前線的士司機打工仔。

UBER罪大惡極，擾亂香港業界秩序。

該會指，的士行業受到市場非法載客取酬不對等的惡性競爭，再加上去年6月以來受到社會動盪及今年的新冠疫情所影響，前線6萬多個從業員，共20萬人家庭，生活在水深火熱之中，又指盼港府還的士行業一個安定、公平、公正的謀生環境。

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責任編輯：洪芷晴