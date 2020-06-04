  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (週四) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【2020父親節】扒房父親節推澳洲和牛海鮮餐　自選食物配搭孝心慰勞爸爸

休閒 17:22 2020/06/04

分享：

熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Wooloomooloo集團有4間餐廳出不同牛扒海鮮自選組合餐，慶祝父親節最啱。(餐廳提供)

Wooloomooloo餐飲集團旗下的扒房同時期推出澳洲和牛海鮮餐。由即日起至6月30日，客人可以按照自己喜好來選擇海鮮及配菜以配搭指定的牛扒，配搭出自己的牛扒海鮮餐。4間餐廳各有價錢，而菜式均不盡相同，但都離不開牛扒配海鮮伴配菜的選擇，父親們定必會喜歡。

1. Wooloomooloo Prime  每位$490

頭盤共有3款選擇，可選招牌凱撒沙律或珍寶蟹肉或經典龍蝦湯；主菜方面有香烤澳洲和牛肩扒伴龍蝦尾或煙肉帶子卷，再配上任何一款經典配菜，配搭出不同滋味。壓軸甜品則有澳洲傳統忌廉蛋白批或招牌暖心朱古力蛋糕。
電話：2870 0087

灣仔The Chop House頭盤有傳統凱撒沙律或法式白酒煮青口或香濃周打蜆湯，款款都美味。

2. Wooloomooloo Steakhouse  每位$450

晚餐先奉上頭盤招牌凱撒沙律或原隻大海蝦伴秘製咯嗲汁或經典龍蝦湯（3選1)。嘗過頭盤後，隨即迎來主菜，可揀香烤澳洲牛柳伴藍海蟹餅或煙肉帶子卷，再配上任何一款經典配菜。甜品則有芝士餅或澳洲傳統忌廉蛋白批。

電話：2722 7050(尖東店)
電話：2893 6960(灣仔店)

3.The Chop House  每位$350

頭盤共同樣是3款選擇，分別是傳統凱撒沙律或法式白酒煮青口或香濃周打蜆湯。主菜為香烤澳洲和牛肩胛扒伴藍海蟹餅或大蝦阿根廷番茜醬，再配上任何一款經典配菜。甜品方面，可選擇軟心朱古力蛋糕或吉士蘋果撻。

電話：2295 3200

以上所有價錢均收加一服務費。

記者：趙景隆

相關文章

【酒店優惠】帝苑酒店推只限港人999元起住宿餐飲優惠　包米芝蓮推介Le Soleil越南餐廳歎雙人晚餐
今日 13:19
【酒店優惠】帝苑酒店推只限港人999元起住宿餐飲優惠　包米芝蓮推介Le Soleil越南餐廳歎雙人晚餐
【2020父親節】向品味型爸爸表孝意　LALIQUE透色金蟾寓意財運亨通
18:37 2020/05/22
【2020父親節】向品味型爸爸表孝意　LALIQUE透色金蟾寓意財運亨通
【2020父親節】軒尼詩X.O推父親節個人訂製禮物　經典瓶身免費刻名送專屬X.O孝敬爸爸
11:51 2020/05/29
【2020父親節】軒尼詩X.O推父親節個人訂製禮物　經典瓶身免費刻名送專屬X.O孝敬爸爸
飲食資訊 父親節 晚餐 餐廳 灣仔 澳洲 朱古力 蛋糕 菜式

最高瀏覽

【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
13:57 2020/06/03
【野蠻外父】港男苦儲8年錢買300呎樓欲娶懷孕女友　遭準外父狠拒︰起碼500呎先准結婚
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
今日 10:46
【派錢1萬】政府公布21間銀行參與現金發放　 一文睇清派錢1萬元7大Q&A
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀
12:04 2020/06/03
【不倫戀】人夫搭上好友11歲女5度開房發生性關係　 女生常缺課揭相差40歲不倫戀