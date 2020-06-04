【2020父親節】扒房父親節推澳洲和牛海鮮餐　自選食物配搭孝心慰勞爸爸

▲ Wooloomooloo集團有4間餐廳出不同牛扒海鮮自選組合餐，慶祝父親節最啱。(餐廳提供)

Wooloomooloo餐飲集團旗下的扒房同時期推出澳洲和牛海鮮餐。由即日起至6月30日，客人可以按照自己喜好來選擇海鮮及配菜以配搭指定的牛扒，配搭出自己的牛扒海鮮餐。4間餐廳各有價錢，而菜式均不盡相同，但都離不開牛扒配海鮮伴配菜的選擇，父親們定必會喜歡。

1. Wooloomooloo Prime 每位$490

頭盤共有3款選擇，可選招牌凱撒沙律或珍寶蟹肉或經典龍蝦湯；主菜方面有香烤澳洲和牛肩扒伴龍蝦尾或煙肉帶子卷，再配上任何一款經典配菜，配搭出不同滋味。壓軸甜品則有澳洲傳統忌廉蛋白批或招牌暖心朱古力蛋糕。

電話：2870 0087

▲ 灣仔The Chop House頭盤有傳統凱撒沙律或法式白酒煮青口或香濃周打蜆湯，款款都美味。

2. Wooloomooloo Steakhouse 每位$450

晚餐先奉上頭盤招牌凱撒沙律或原隻大海蝦伴秘製咯嗲汁或經典龍蝦湯（3選1)。嘗過頭盤後，隨即迎來主菜，可揀香烤澳洲牛柳伴藍海蟹餅或煙肉帶子卷，再配上任何一款經典配菜。甜品則有芝士餅或澳洲傳統忌廉蛋白批。

電話：2722 7050(尖東店)

電話：2893 6960(灣仔店)

3.The Chop House 每位$350

頭盤共同樣是3款選擇，分別是傳統凱撒沙律或法式白酒煮青口或香濃周打蜆湯。主菜為香烤澳洲和牛肩胛扒伴藍海蟹餅或大蝦阿根廷番茜醬，再配上任何一款經典配菜。甜品方面，可選擇軟心朱古力蛋糕或吉士蘋果撻。

電話：2295 3200

以上所有價錢均收加一服務費。

記者：趙景隆