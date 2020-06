【學英文】全城熱論移民外國　多少人真正有移民決心（determination）？

▲ 移民都需要有決心(determination)。

英國或延長BNO持有人的留英時間,而且可以在當地讀書或者工作,最終更可以達至得到英國國民身份。不過,疫情不知道還要持續多久,香港人到英國工作談何容易。有多少人真正有移民的能力和決心(determination)?

名詞determination有幾個意思,可以解「決心」-儘管困難,但繼續嘗試做某事情的能力。

Determination可以後接to do something指出「決心做甚麼事情」。例句︰

My determination to immigrate to the United Kingdom is unshakeable.(我移民英國的決心是不可動搖的。)

I admire his determination to improve the children's plight.(我欽佩他改善孩子困境的決心。)

想形容人「果斷」,可以說「He is a man of determination.」

Determination的另外兩個意思,都是正式(formal)用語。Determination也可以解「決定」和「測定」。例如,

Public opinions contribute little to the determination of government policies.(輿論對政府政策的決定沒有多大作用。)

We need an accurate determination of the energy released in this reaction.(我們需要準確測定這反應釋放的能量。)

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

撰文:Ally Dean's List級英文老師