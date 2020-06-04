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環境局推出「綠色就業計劃」逾500工作崗位　以支持香港綠色復甦

社會 16:56 2020/06/04

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環境局於今(4日)公布推出「綠色就業計劃」，將推出逾500工作崗位，同時亦支持香港綠色復酥。(網上圖片)

環境局於今(4日)公布推出「綠色就業計劃」，將推出逾500工作崗位，同時亦支持香港綠色復甦。計劃涵蓋「EV普及化」以及『惜物減廢』二個範疇，首批逾100個職位，陸續接受申請或登記，其餘約400個職位，將會於未來數月陸續招聘。

另外，「綠在區區」各營運團體亦計劃新增綠色職位共40多個，預計將於7月至9月期間上任，主要為全職工作；而個別「綠在區區」亦有機會按需要以半職或兼職形式作出聘用。

環境局職位空缺：

項目助理（減廢及回收）（薪金：月薪港幣15,000元），職責包括為實地審查和監察可回收物品的收集和回收服務提供支援；支援合約管理的工作，如數據輸入、檢查提交的文件和把紀錄存檔；及協助推行業界支援計劃等。

項目統籌員（電動車）（薪金：月薪港幣21,000元），職責包括物色適合參加先導資助計劃的停車場；進行實地視察，搜集和分析私人住宅樓宇停車場的統計資料，以及協助建立全港私人住宅樓宇停車場的資料庫；及實地視察適合／合資格的停車場，並與停車場的物業管理公司、業主立案法團、業主委員會及停車場業主聯絡，以鼓勵及利便他們參加先導資助計劃等。

詳情查看：環境局【同心抗疫 保就業】職位空缺

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責任編輯：洪芷晴

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